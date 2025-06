Ogled skladišča? To obiskovalcem zdaj nudi eden večjih londonskih muzejev

V muzejih je običajno na ogled le majhen delež eksponatov, velik del muzejskih zbirk pa je shranjen v depoju, do katerih je mogoče priti le z občasnim vodenim ogledom. Obiskovalci torej do njih ne morejo prosto dostopati, pravi Kate Hill , strokovnjakinja za kulturno zgodovino na Univerzi Lincoln v Angliji. Sedaj pa lahko obiskovalci londonskega muzeja V&A svoj obisk dopolnijo s sprehodom po depoju in si tako ogledajo tudi eksponate, ki niso del razstave.

Tudi v Muzeju V&A so bili sprva kritični do ideje, dokler niso sprevideli, da bodo tako umetnost lahko vrnili ljudem, je pojasnila Haseldine. "Ljudje lahko sedaj predmete občudujejo z vseh strani, pokukajo pod obleko in v posodo. Le tako se učimo o naši materialni kulturi. Ta depo je ljubezensko pismo predmetom naše zgodovine," je še povedala Haseldine.

Prvi obiskovalci so nad sprehodom po ogromnem skladišču navdušeni, saj si lahko ogledajo vse - od keramičnih izdelkov in tapiserij do slik in igrač iz obdobja dinastije Tudor. Med drugim depo hrani tudi črno-rdeč bobnarski set, ki je pripadal Keithu Moonu, pokojnemu bobnarju slavne angleške rock skupine The Who.Na ogled je tudi pozlačen lesen strop sedaj že porušene palače iz Torrijosa v Španiji, ne manjka pa niti lesena pisarna, slovit projekt priznanega ameriškega arhitekta in notranjega oblikovalca Franka Lloyda Wrighta.

Muzej V&A je v torek obiskala tudi valižanska princesa Catherine, ljubiteljica umetnosti in pokroviteljica muzeja, ki je bila nad idejo navdušena.Turisti in prebivalci Londona se strinjajo, da je depo že postal ena izmed najzanimivejših novosti v mestu, ki bi lahko predstavljal tudi prihodnost kulturnega turizma.