Ognjena plesalka med nastopom zažgala klub

Posebnost njenih nastopov so ognjeni zublji, ki jih je doslej že večkrat implementirala v svoje plesne točke. To je storila tudi tokrat, a se je njen nastop za razliko od vseh prejšnjih, le za las ognil katastrofi. Ognjeni zublji so namreč zajeli zavese in del odra, tekmovanje pa je bilo nemudoma prekinjeno. Na prizorišče so prispeli gasilci in reševalna služba, ki so evakuirali obiskovalce dogodka, med katerimi nihče ni bil poškodovan.

Tik pred tekmovanjem je na svojem Instagramu objavila fotografijo, ki je nastala na enem od njenih preteklih nastopov in pojasnila, da ognjeni ples zanjo predstavlja znak moči, preživetja in upora: ''V preteklosti sem prestala številne neugodnosti. Nasilje v družini, zasvojenost z drogami, izčrpavajočo žalost in naposled trd pristanek na dnu. Postopno sem se uspela prebiti iz vsega tega in zdaj sem že 14 mesecev popolnoma trezna. Sem srečna in zdrava, svoje znanje pa želim izpiliti in deliti z drugimi, ki morda preživljajo podobne stiske ... ''Ker je objava nastala malo pred nastopom v Crazy Housu, je plesalka dodala, da bi s svojim nastopom rada ''zanetila iskrico v vseh žrtvah, ki bodo prisotne na dogodku in jih tako spomnila na to, da so 'preživeli'.''