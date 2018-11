'Ognjena' Salma Hayek

Če velja, da je rdeča barva barva strasti, ljubezni in temperamenta, potem bi Salma Hayek morala biti že od nekdaj rdečelaska. Igralka olivne polti in vranje črnih las je do sedaj že nekajkrat zamenjala stil svoje pričeske – še nikoli pa je nismo imeli priložnost videti z bakreno rdečo barvo las.