Ogorčeni oboževalci: 'Beyonce se spreminja v Kim Kardashian'

Pretekli vikend je na velika platna prišel težko pričakovani film vseh oboževalcev Beyonce. Zvezdnica je namreč predstavila svoj dokumentarni film Renaissance: A Film by Beyonce, seveda pa je s svojo prisotnostjo počastila tudi vse zbrane na premieri v gledališču Samuel Goldwyn na Beverly Hillsu. S svojo podobo pa je 42-letnica popolnoma šokirala, saj je bila izjemno podobna Kim Kardashian.

Težko pričakovani film pevke Beyonce Renaissance: A Film by Beyoncé je končno prišel na velika platna. Premierno je bil prikazan pretekli vikend v gledališču Samuel Goldwyn na Beverly Hillsu, zbrane pa je s svojo prisotnostjo na dogodku počastila tudi slavna zvezdnica. A za razliko od ponavadi, ko prav vsakega navduši, so bili odzivi nad njeno podobo tokrat nekoliko presenetljivi.

"Beyonce se spreminja v Kim Kardashian," je bila ena najpogostejših opazk, ki jih je mogoče zaslediti na družbenih omrežjih, saj se je 42-letnica na dogodku pojavila popolnoma neprepoznavna. "To je mešanica Kim Kardashian in Cher," ter "Zdaj so že vsi videti kot Kardashianke," so si še sledili komentarji. Pevka je nosila glamurozno, povsem oprijeto srebrno obleko brez naramnic, ki jo je oblikovala ikonična Donatella Versace. Izraziti dekolte, ki ga je poudarila obleka, je dopolnila še s pripadajočimi rokavicami. A obleka zagotovo ni zmotila oboževalcev, saj so veliko več pozornosti namenili njenim popolnoma ravnim dolgim svetlim blond lasem. Zvezdnica je namreč znana po svojih drobno skodranih rjavih laseh, zato je bila tokratna izbira pričeske sila neobičajna odločitev.

Kraljica B s svojo tokratno podobo očitno ni preveč navdušila, a vseeno so njeni najzvestejši oboževalci še vedno na njeni strani. Podprla jo je tudi slovita modna oblikovala, ki je na svojem Instagramu delila njeno fotografijo in zapisala: "Ti si vizija v Versaceju. Edinstvena si. Ena in edina, številka ena! Komaj čakam, da vidim film Renaissance Tour."