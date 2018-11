Ogorčeni oboževalci: Rihannine zapeljive fotografije komentiral Chris Brown

GlasbenikaRihanna in Chris Brown sta pred več kot dobrim desetletjem veljala za enega najlepših 'najstniških' parov v zvezdniškem svetu. Mnogim sta predstavljala ideal romantičnega razmerja, saj sta bila zabavna, drzna, drugačna od takratnih medijsko izpostavljenih parov, ob vsem tem pa sta uspešno usklajevala svoji rastoči glasbeni karieri in veljala za pravi modni ikoni. Vse do trenutka, ko je v javnosti odjeknila šokantna novica, da se je Chris fizično znesel nad takrat 20-letno Rihanno. Večina njunih skupnih oboževalcev je v trenutku prestopila na stran žrtve in izrazila ostro kritiko in ogorčenje nad pevčevim dejanjem. Chris je bil obsojen na več ur družbeno koristnega dela, nekaj časa pa je moral preživeti tudi za zapahi.