Ogrinjalo, ki ga je nosila J.Lo na Super Bowlu, dviguje prah

Za oblačila, ki jih je ameriška pevka Jennifer Lopeznosila med nastopom na Super Bowlu, je v celoti poskrbela italijanska modna hiša Versace. Največ pozornosti pa je pritegnilo pevkino pernato ogrinjalo, v barvah ameriške in portoriške zastave.

Modna hiša Versace je perje na zunanji strani obarvala v barve ameriške zastave, notranjo stran pa v barve Portorika, kamor segajo Lopezine korenine. 50-letna zvezdnica je ogrinjalo nosila, medtem ko je njena hčerka Emme prepevala pesem Born in the U.S.A. (Rojen v ZDA), ki jo v originalu izvaja Bruce Springsteen. S tem je seveda za hip želela opomniti na kulturni ponos in seveda na politično dogajanje. Spomnimo, da je bilo pred časom veliko polemik glede priseljencev, ki živijo v ZDA.