Okrcala časopis, da ni poudaril, da je bila prva, ki je obtožila Weinsteina

Igralka Rose McGowan, ki je bila med 300 ženskami, ki so filmskega mogotca Harveyja Weinsteina obtožile spolnih zlorab je za The Guardianpovedala, da se ji "gabi", kako so časopis hvalili, ko je objavil eksplozivni članek o obtožbah na Weinsteinov račun leta 2017. Njej gre namreč v nos, da je niso izpostavili kot prvo, ki se je izpostavila z obtožbami na njegov račun.

"Dejali so, da sem ena prvih, ki je spregovorila o zadevi. Ne. Bila sem prva. Poklicala sem časopis The New York Times. Jaz sem to javno izpostavila, ne oni. Dobili so Pulitzerjevo nagrado, meni pa gre za nohte z denarjem. Kar je ogabno. Gabilo se mi je, koliko so uživali, da so jih hvalili," je povedala igralka.

Rose je Weinsteina obtožila, da jo je posilil leta 1997, hkrati pa je prepričana, da so ji "ukradli kariero" in priznala, da pogreša igranje. "Skrbi me za ženske, ki so dovolj pogumne, da so pričale proti njemu, čeprav tvegajo, da jih bodo uničili njegovi odvetniki, pošiljam jim vso svojo moč, ker jo bodo potrebovale," je še dodala igralka.