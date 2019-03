Okrivila starše in o žrtvah povedala: To jih ni ubilo. Zdaj se je opravičila

76-letna ameriška filmska, gledališka in televizijska igralka ter pevka Barbra Streisandje pred kratkim sprožila val ogorčenja z izjavo, da pokojni glasbenik Michael Jackson v resnici ni bil kriv za svoje spolne vzgibe in naklonjenost do otrok'' ... njegove spolne potrebe so bile enostavno takšne... '' in svoje mnenje podkrepila s trditvijo, da so bili v resnici za vse, kar se je otrokom zgodilo, krivi njihovi starši. ''Jackson je bil zelo prikupen, rad je imel otroke ... Njegove spolne potrebe so bile njegove spolne potrebe, izhajale pa so iz njegovega otroštva in genskega zapisa ... Lahko rečete, da so bili ti otroci zlorabljeni, a ti otroci (med katerimi ste slišali danes odraslega Robsona in Safechucka) so bili vznemirjeni, navdušeni, ker so bili lahko z njim ... To ju ni ubilo, kot vidite, sta danes oba poročena ... Če koga, krivim za to starše, ki so svojim otrokom dovolili, da so spali z njim ... ''

To je bila delna izjava, s katero je Streisandova delno demantirala trpljenje, o katerem so v dokumentarnem filmu Leaving Neverland spregovorile žrtve spolnih zlorab, med katerimi sta bila tudi Robson in Safechuck.