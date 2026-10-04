Oktoberfest letos z rekordnim obiskom, popitih 6,7 milijona litrov piva

"Letošnji Wiesn je tako najbolj obiskan v vsej njegovi dolgi zgodovini," je povedal direktor festivala Christian Scharpf in pri tem uporabil lokalni naziv festivala. Kot število obiskovalcev raste tudi prodaja piva na njem. Letos je bilo na Oktoberfestu popitih 6,7 milijona litrov, kar je 2,7 odstotka več kot lani, ko so obiskovalci spili 6,5 milijona litrov piva.

Prodajalci hrane po zaenkrat zbranih podatkih beležijo od dva do tri odstotke več prihodkov kot lani. Pri tem prednjači prodaja pečenega piščanca.

Od 7,4 milijona obiskovalcev jih je 447.000 obiskalo tudi Oide Wiesn. To je del festivala, ki prikazuje Oktoberfest, kakšen je bil pred stotimi leti.