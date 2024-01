Oktobra bo posthumno izšla avtobiografija Lise Marie Presley. Kot so zapisali pri ameriški založbi Penguin Random House, pri kateri bo knjiga izšla 15. oktobra, Lisa Marie Presley, rojena ameriški legendi in vzgojena v odmaknjenem Gracelandu, "nikoli ni bila zares razumljena ... do zdaj". Pod knjigo se kot avtorici podpisujeta Lisa Marie Presley in Riely Keough.

Pred smrtjo lanskega januarja je Lisa Marie Presley več let zbirala "surove, razburljive in edinstvene spomine ter posnela nešteto ur posnetkov, kar je zdaj hčerka Riley Keough končno prenesla na papir", so še zapisali založniki.

Rojena leta 1968 kot edina hči Elvisa in Priscille Presley, ki sta se ločila leta 1973, se je Lisa Marie podala na očetovo glasbeno pot, a nikoli ni dosegla očetovega uspeha. Bolj kot po glasbeni ustvarjalnosti je bila v javnosti prepoznavna po burnem življenju v očetovi senci, odkritem opisovanju svojih bojev z odvisnostmi in štirih porokah – z igralcem Dannyjem Keoughom, zvezdnikoma Nicolasom Cageom in Michaelom Jacksonom ter Michaelom Lockwoodom. Imela je štiri otroke, sin Benjamin Keough je leta 2020 storil samomor.