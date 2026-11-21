O zasebnem življenju Olge Danilović in Jana Oblaka javnost ne ve veliko, saj sta zvezdnika izjemno dosledna pri tem, koga spustita v svoj intimni krog. A trenutki na porodniškem dopustu so nekdanjo srbsko tenisačico očitno malo raznežili, zato se je z oboževalci odločila deliti nekaj svoje zasebnosti.

Na Instagramu je objavila galerijo svojih še nevidenih nosečniških fotografij ter zraven pripisala zanimiv opis: "Samo jaz in ti, preden te je svet spoznal." 25-letnica je s fotografijami obujala trenutke nosečnosti, ko je navdušeno čakala, da s slovenskim nogometašem spoznata bitje, ki je raslo pod njenim srcem.

Dve nosečniški fotografiji, ki ju ni vključila v galerijo, je nato delila kar v Instagram Storyju. Na eni pozira sama, na drugi pa se k njenemu velikemu trebuščku stiska njun pes. "Zdaj pa smo tu," je zapisala ob fotografiji sebe na sprehodu z vozičkom, v zadnji objavi pa mesto namenila tudi svojemu sinu. Na fotografiji se sicer vidijo le nogice dojenčka, ki se je zaljubljenemu paru pridružil pred slabim mesecom dni.