Oligarh Roman Abramovič prijatelje prosil, naj mu posodijo denar za plače zaposlenih

Ruski oligarh Roman Abramovič, ki so mu zaradi sankcij proti Rusiji zasegli premoženje, je svoje bogate prijatelje zaprosil za posojilo v vrednosti več milijonov evrov, da bi lahko plačal zaposlene. Vsakega izmed svojih hollywoodskih prijateljev in britanskih milijonarjev naj bi prosil za posojilo v vrednosti približno enega milijona evrov, za izplačilo tedenskih plač zaposlenim - te znašajo 684 tisoč evrov na teden.

Roman Abramovič išče rešitev za svoje finančno stanje. Ruskemu oligarhu so namreč zaradi sankcij zoper premožne Ruse, ki so blizu Putinu, zamrznili premoženje, Abramovič pa sedaj išče način, kako bi lahko izplačal plače svojih zaposlenih. Lastnik nogometnega kluba Chelsea naj bi svojim zaposlenim tedensko izplačeval po 684 tisoč evrov, med njimi pa so tudi tisti, ki skrbijo za njegove luksuzne megajahte.

Čeprav je Abramovič na svojih jahtah in na posestvu v St. Bartsu na luksuznih zabavah pogosto gostil hollywoodske zvezdnike ter prijatelje z Wall Streeta in tehnološkega sveta, pa naj bi bili ti glede njegove prošnje zelo zadržani. Oligarhu, ki se je že zavzel za miroljubna pogajanja med Rusijo in Ukrajino, bogati prijatelji očitno ne želijo posoditi denarja. "Roman je svojega dobrega prijatelja prosil, naj mu posodi denar v vrednosti 900 000 evrov. Dejal je, da ni še nikoli zamudil roka za plačilo plač svojih zaposlenih, ki znašajo 684 tisoč evrov na teden, ker pa so njegova sredstva trenutno zamrznjena, ljudem ne more plačati," je za Page Six dejal nek vir blizu Abramoviča.

"Med mnogimi je stopil v stik tudi s hollywoodskim producentom in režiserjem Brettom Ratnerjem in družino Rothschild, čeprav so z Romanom dobri prijatelji, pa mu niso hoteli posoditi denarja. Razlog je morebiti ta, da nimajo toliko gotovine, še verjetneje pa je, da ne vedo, kakšne bi bile posledice in kakšni mednarodni zakoni veljajo v tem primeru," je še dodal vir.