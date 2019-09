Olimpijka Simone Biles se je po bratovi aretaciji poklonila žrtvam

Petkratna olimpijska zmagovalka in večkratna svetovna prvakinja je na Twitterju s svojimi sledilci delila daljši zapis, saj ji dejanje njenega brata ne da miru. "Srce se mi para, ko slišim, kaj preživljajo vsi, ki so bili vključeni v dogodku. Še posebej mi je hudo za žrtve in njihove družine," je zapisala športnica.

Tevin Biles -Thomas je na silvestrski večer leta 2018 v Clevelandu ustrelil tri ljudi. Streljanje naj bi se začelo, ko je skupina nepovabljenih gostov vstopila v njegov dom in tako se je začel pretep. Na prizorišču sta umrla dva človeka: 19-letni Delvaunte Johnson in 21-letni Toshaun Banks. Tretja oseba, 23-letni Devaughn Gibson, je pozneje umrl v bolnišnici. Kot storilca so spoznali Tevina in ga prijeli šele pred dobrim tednom. Trenutno je v priporu, na sodišču pa se mora zglasiti v prihodnjem tednu.