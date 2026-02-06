Olimpijske igre v Italiji si bosta ogledala tudi George in Amal Clooney

Naslovnica
Priljubljeni hollywoodski par George in Amal Clooney sta prispela v Milano, kjer si bosta v živo ogledala otvoritveno slovesnost zimskih olimpijskih iger. Fotografi so ju opazili na letališču, kjer sta se sprehodila z roko v roki, nato pa se odpravila naravnost v hotel.

V Italijo sta pripotovala igralec George Clooney in odvetnica za človekove pravice Amal Clooney. Zakonca si bosta ogledala otvoritveno slovesnost zimskih olimpijskih iger, pozornost pa sta pritegnila že na letališču, kjer so ju fotografi v objektive ujeli, ko sta se odpravila proti izhodu in nato v hotel.

Kmalu po njunem prihodu so se njune fotografije pojavile tudi na družbenih omrežjih, mnogi pa so pohvalili oblačila 46-letnice. Dolgoletna ljubiteljica in osebna prijateljica Donatelle Versace je izbrala trendovske kose priljubljene luksuzne znamke, posebej pa so izstopali škornji z leopardjim vzorcem. Njen 64-letni mož je nosil klasično modro moško obleko, ki jo je kombiniral s supergami.

NeXadileC
06. 02. 2026 20.14
Jaz be bom. Nisem niti prispel, niti ne bom, in nisem plačal tele objave.
pimpeldraper
06. 02. 2026 19.45
Pa kaj si ja nor!
Žmavc
06. 02. 2026 19.41
Ha, sem že mislil da jih ne bo.
