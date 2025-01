Olimpijski plavalec Ryan Murphy se je z ženo razveselil prvega otroka

Devetkratni dobitnik olimpijske medalje, ameriški plavalec Ryan Murphy , je postal oče. Z ženo Bridget Konttinen Murphy sta se razveselila hčerke, ki sta jo poimenovala Eevi Lillian Murphy , veselo novico pa sta delila v skupni objavi na družbenem omrežju. Ob fotografijah sta pripisala dekličin datum rojstva, njeno težo in dolžino, razkrila pa sta tudi, da hčerino ime izvira iz Finske.

"Družina treh! Dobrodošla na tem svetu, Eevi Lillian Murphy! Ime, ki izvira iz Finske, pomeni 'življenje'," sta zapisala ob fotografijah, ki so nastale v porodnišnici in na poti domov. Med komentarji so staršema čestitali tudi 29-letnikovi kolegi plavalci. Abbey Weitzeil je zapisala:"Eevi! Čudovita je, čestitke obema!" Čestitala jima je tudi plavalka Olivia Smoliga, Katie McLaughlin pa je dodala:"Čestitke! Res je prekrasna!"