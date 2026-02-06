Olimpijski športniki kot manekeni po milanski modni brvi

Dan pred uradnim začetkom zimskih olimpijskih iger 2026 so si olimpijski športniki vzeli večer za modo. Italijanska prestolnica mode je namreč priložnost, da se pokažejo tudi modne kreacije.
V beli barvi z dodatki zelene in rdeče se bodo po milanskem stadionu San Siro na otvoritveni slovesnosti sprehodili domači olimpijci, sosedje Hrvati stavijo na klasično rdeče-belo kombinacijo z obveznimi kockami. Tudi Švedi pri modni izbiri ostajajo zvesti svoji modro-rumeni kombinaciji. Tradicionalne motive Mehike je na zimski športni opravi predstavil njihov umetnostni drsalec, med najbolj izstopajočimi pa so bili olimpijci iz Mongolije ter smučarski tekač iz Savdske Arabije. Med manekeni je svoj talent pokazal tudi nekdanji avstrijski smučarski skakalec Thomas Morgenstern.
Slovenski olimpijci bi se lahko, če bi tako sprejel Olimpijski komite, v Milano in Cortino odpravili v prav posebni kolekciji mednarodno priznane oblikovalke Izadore Verlič. Naši športniki pa bodo v prepoznavni zeleno-modro-beli kombinaciji, le da tokrat še z dodatkom sive barve za pridih elegance. Tudi letos je olimpijsko kolekcijo zasnoval Sandi Murovec, ki jo ustvarja vse od leta 2012, a na četrtkovi modni reviji v Milanu ni bila predstavljena.
