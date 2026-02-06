Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Olimpijski športniki kot manekeni po milanski modni brvi

Milano, 06. 02. 2026 13.08 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
Modna revija pred začetkom olimpijskih iger.

V Milanu skoraj ne mine dan brez razkošne modne revije, tik pred začetkom olimpijskih iger pa so se v vloge manekenk in manekenov v italijanski prestolnici mode prelevili tudi olimpijci z vseh koncev sveta. V kakšnih kreacijah in katerih prepoznavnih barvah bodo predstavljali svoje države?

Dan pred uradnim začetkom zimskih olimpijskih iger 2026 so si olimpijski športniki vzeli večer za modo. Italijanska prestolnica mode je namreč priložnost, da se pokažejo tudi modne kreacije.

V beli barvi z dodatki zelene in rdeče se bodo po milanskem stadionu San Siro na otvoritveni slovesnosti sprehodili domači olimpijci, sosedje Hrvati stavijo na klasično rdeče-belo kombinacijo z obveznimi kockami. Tudi Švedi pri modni izbiri ostajajo zvesti svoji modro-rumeni kombinaciji. Tradicionalne motive Mehike je na zimski športni opravi predstavil njihov umetnostni drsalec, med najbolj izstopajočimi pa so bili olimpijci iz Mongolije ter smučarski tekač iz Savdske Arabije. Med manekeni je svoj talent pokazal tudi nekdanji avstrijski smučarski skakalec Thomas Morgenstern.

Preberi še Od hmelja do alg: to bi lahko bila uradna oblačila slovenskih olimpijcev

Slovenski olimpijci bi se lahko, če bi tako sprejel Olimpijski komite, v Milano in Cortino odpravili v prav posebni kolekciji mednarodno priznane oblikovalke Izadore Verlič. Naši športniki pa bodo v prepoznavni zeleno-modro-beli kombinaciji, le da tokrat še z dodatkom sive barve za pridih elegance. Tudi letos je olimpijsko kolekcijo zasnoval Sandi Murovec, ki jo ustvarja vse od leta 2012, a na četrtkovi modni reviji v Milanu ni bila predstavljena.

olimpijske igre športniki modna brv manekeni moda milano

Halle Berry se je premislila: obeta se četrta poroka

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
CorbaMorba
06. 02. 2026 14.32
Dark woke lgbt+? Kje so komentarji? Jaz imam še kokice na zalogi od Pariza....
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
zadovoljna
Portal
Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
vizita
Portal
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
cekin
Portal
Plačilo z gotovino bolj boli
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
moskisvet
Portal
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
okusno
Portal
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527