Režiser Oliver Stone: Hollywood je postal preveč krhek in občutljiv

Tako kot številna druga področja je pandemija koronavirusa prizadela tudi zabavno industrijo. Režiserju Oliverju Stonu gre v nos, ker je produkcija postala še dražja, zaradi vseh zdravstvenih ukrepov, ki jih bo treba sprejeti v prihodnosti. "Trženje je postalo še dražje. Celotna industrija postaja vse bolj krhka, preveč občutljiva. V Hollywoodu ne moreš več posneti filma, ne da bi imeli zraven tudi zdravstvenega delavca, ki skrbi za vse priporočljive ukrepe. Prav tako ne moremo posneti filma brez psihologa. Vse skupaj je smešno," je povedal v intervjuju za The New York Times.

Nekaj besed je namenil tudi ameriški Akademiji za filmsko umetnost in znanost, kjer vse pogosteje spreminjajo pravila. Zvezdnik je imel v mislih predvsem to, da igralci težko sledijo njihovim navodilom, kot primer pa je navedel nedavno dodajanje in kasnejše umikanje kategorije za popularni film na podelitvi oskarjev."To je politična odločitev in v takšnem svetu težko obratujem. Še nikoli ni bilo toliko nejasnosti. Počutim se, kot da sem pri čajanki v filmu Alica v čudežni deželi."

Stone je pojasnil, da bodo sprejeti preventivni ukrepi, ki bodo vključevali socialno distanciranje igralcev, močno podaljšali urnike snemanja in povečali stroške produkcije. To pa režiserja ni odvrnilo od filmskega ustvarjanja, saj ravno ustvarja več dokumentarnih filmov.

"Eden govori o Johnu F. Kennedyju. Odkar je film izšel leta 1991, je bilo najdenega precej novega materiala, ki so ga sprva ustvarjalci spregledali. To je peklenska zgodba. Ni nujno, da bodo te dokumentarne teme priljubljene, ampak meni so zelo pomembne," je o svojem ustvarjanju še dodal 73-letnik.