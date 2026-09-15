Oliver Stone in Tommy Lee Jones praznujeta 80 let

Oliver Stone je v več kot pol stoletja trajajoči karieri vedno prevzemal opozicijsko držo v ameriški družbi. S filmoma Vod smrti in Rojen četrtega julija je kritiziral vietnamsko vojno, v Wall Streetu mentaliteto neoliberalizma ter za svoje delo prejel tri oskarje. Lee Jones se je uveljavil kot igralec, ki je v filmih prevzemal različne vloge, od ameriškega maršala v trilerju Begunec, za katero je prejel tudi oskarja za stransko vlogo, do poslovneža v filmu JFK in republikanskega kongresnika v filmu Lincoln.

Oliver Stone FOTO: Profimedia

Stone se je rodil leta 1946 v New Yorku. O svojem mladostnem obdobju je leta 1965 napisal avtobiografski roman A Child's Night Dream. V njegovi biografiji je navedeno, da se je boril v Vietnamu kot član ameriške vojske in za to prejel več odlikovanj. Tudi precej njegovih filmov je zaznamovanih z izkušnjo vojne v Vietnamu. Filmsko izobrazbo je pridobil na Univerzi v New Yorku. Med njegove najpomembnejše filme sodijo z oskarjema za režijo nagrajena Vod smrti in Rojen 4. julija ter Wall Street, JFK in Rojena morilca. Oskarja za scenarij je prejel za film Polnočni ekspres. Leta 2006 je v filmu World Trade Center ovekovečil enega največjih terorističnih napadov v ameriški zgodovini, ki se je zgodil 11. septembra 2001. Režiral je tudi satiričen biografski film o nekdanjem predsedniku Georgu W. Bushu z naslovom W. ter film o nekdanjem sodelavcu ameriške agencije za nacionalno varnost (NSA) Edwardu Snowdnu.

Vladimir Putin in Oliver Stone FOTO: Profimedia

Posnel je štiridelno televizijsko serijo The Putin Interviews. Z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom se je Stone srečeval med julijem 2015 in februarjem 2017. Kot je pojasnil za nemško tiskovno agencijo dpa, je za potrebe filma Snowden potoval v Moskvo, da bi se srečal z Edwardom Snowdnom in se tedaj tudi pogovarjal s Putinom o žvižgačevi aferi. Kot je še povedal, je skušal prek pogovorov z ruskim predsednikom o intelektualnih in političnih temah ustvariti njegov osebni portret. Leta 2020 pa je Stone napovedal, da ne bo več režiral igranih filmov ter da bo v prihodnosti več časa posvetil dokumentarcem. Naslednje leto so prikazali njegovo štiridelno televizijsko serijo JFK: Destiny Betrayed, v kateri so podrobneje predstavljeni dokumenti, ki vsebujejo nova dejstva o atentatu na nekdanjega ameriškega predsednika Johna Fitzgeralda Kennedyja leta 1963. Iz leta 2024 je njegov film Lula, po zapisu na spletni bazi IMDb intimen portret brazilskega predsednika Luiza Inacia Lule da Silve, ki prikazuje njegovo pot do ponovnega prevzema predsedniškega položaja v Braziliji leta 2022 po 19-mesečnem prestajanju zaporne kazni. Leta 2017 so mu na Sarajevskem filmskem festivalu podelili častno srce Sarajeva za njegov doprinos k filmski umetnosti.

Tommy Lee Jones FOTO: Profimedia