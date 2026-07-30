Oliverju v spomin v Veli Luki rekordno število obiskovalcev

Ob obletnici smrti dalmatinskega velikana so največja imena hrvaške estrade in nepregledna množica oboževalcev poskrbeli za nepozaben glasbeni spektakel. Na osrednjem prizorišču v Veli Luki se je 29. julija odvil glasbeni dogodek Trag u beskraju, posvečen pokojnemu pevcu Oliverju Dragojeviću.

Velo Luko na Korčuli so preplavili oboževalci Oliverja Dragojevića. FOTO: Bobo Pixsell

Letošnji koncert je obiskalo rekordnih 30.000 ljudi, kar je po besedah organizatorjev največja množica do sedaj. Mesto je bilo polno že od dopoldneva, k čemur so pripomogle dodatne linije trajektov in katamaranov ter številni organizirani avtobusni prevozi – letos so na otok pripeljali kar 17 dodatnih avtobusov obiskovalcev, med katerimi so bili tudi številni Slovenci, ki veljajo za velike ljubitelje dalmatinske glasbe.

Glasbeni program se je začel udarno, s Petrom Grašom v glavni vlogi, ki je zbrano množico popeljal skozi prvi sklop čustvenih uspešnic. Optični spektakel, vključno z bakljami in osvetlitvijo plavajočega odra, je služil kot podpora glasbenim nastopom. Pod vodstvom maestra Alana Bjelinskega je orkester, sestavljen iz Oliverjevih dolgoletnih sodelavcev in mladih upov, poustvaril aranžmaje Anteja Gela. Med nastopajočimi so bili še Jakov Jozinović, Nina Badrić, Zorica Kondža, Ivica Sikirić Ićo, Iva Ajduković in klapa Ošjak. Večina glasbenikov je izpostavila občutek globokega spoštovanja in velike odgovornosti pri izvajanju pesmi, ki so močno usidrane v kolektivni zavesti obiskovalcev in naroda. Koncert je postregel z vrhunsko tehnično in umetniško izvedbo.

icon-chevron-right 1 16 icon-chevron-right Dogajanje v Veli Luki na dogodku Trag u beskraju Bobo Pixsell

Dogajanje v Veli Luki na dogodku Trag u beskraju Bobo Pixsell

Dogajanje v Veli Luki na dogodku Trag u beskraju Bobo Pixsell

Dogajanje v Veli Luki na dogodku Trag u beskraju Bobo Pixsell

Dogajanje v Veli Luki na dogodku Trag u beskraju Bobo Pixsell

Dogajanje v Veli Luki na dogodku Trag u beskraju Bobo Pixsell

Dogajanje v Veli Luki na dogodku Trag u beskraju Bobo Pixsell

Dogajanje v Veli Luki na dogodku Trag u beskraju Bobo Pixsell

Dogajanje v Veli Luki na dogodku Trag u beskraju Bobo Pixsell

Dogajanje v Veli Luki na dogodku Trag u beskraju Bobo Pixsell

Dogajanje v Veli Luki na dogodku Trag u beskraju Bobo Pixsell

Dogajanje v Veli Luki na dogodku Trag u beskraju Bobo Pixsell

Dogajanje v Veli Luki na dogodku Trag u beskraju Bobo Pixsell

Dogajanje v Veli Luki na dogodku Trag u beskraju Bobo Pixsell

Dogajanje v Veli Luki na dogodku Trag u beskraju Bobo Pixsell

Dogajanje v Veli Luki na dogodku Trag u beskraju Bobo Pixsell































Seveda pa na dogodku, na katerem številni kar na čolnih uživajo v dalmatinskih melodijah, nikoli ne manjka družina pokojnega glasbenika. Prav oni so tisti, ki igrajo ključno vlogo pri ohranjanju njegovega spomina v rojstnem kraju. Oliverjeva žena Vesna Dragojević je na dogodku priznala, da je presenečena nad dejstvom, da prireditev po petih letih ne izgublja na moči, ampak beleži rekordne številke obiskanosti. Odziv javnosti dokazuje, da je zanimanje za Oliverjevo zapuščino še vedno veliko. Družina je vedno na voljo za pogovore z obiskovalci, ki v teh dneh preplavijo mesto, s čimer ohranjajo avtentično in toplo dalmatinsko atmosfero, ki je bila pevcu tako ljuba.