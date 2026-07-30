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Tuja scena

Oliverju v spomin v Veli Luki rekordno število obiskovalcev

Vela Luka, 30. 07. 2026 09.55 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
Dogajanje v Veli Luki na dogodku Trag u beskraju

Tradicionalni glasbeni večer v Veli Luki, ki se že osmo leto odvija ob obletnici smrti Oliverja Dragojevića, je znova presegel vsa pričakovanja. Številni hrvaški glasbeniki so prepevali najbolj prepoznavne pesmi slavnega Dalmatinca, oboževalci pa so letos podrli rekord. Na Korčulo se jih je legendi prišlo poklonit kar 30.000, med njimi pa je bilo tudi veliko Slovencev.

Ob obletnici smrti dalmatinskega velikana so največja imena hrvaške estrade in nepregledna množica oboževalcev poskrbeli za nepozaben glasbeni spektakel. Na osrednjem prizorišču v Veli Luki se je 29. julija odvil glasbeni dogodek Trag u beskraju, posvečen pokojnemu pevcu Oliverju Dragojeviću.

Velo Luko na Korčuli so preplavili oboževalci Oliverja Dragojevića.
Velo Luko na Korčuli so preplavili oboževalci Oliverja Dragojevića.
FOTO: Bobo Pixsell

Letošnji koncert je obiskalo rekordnih 30.000 ljudi, kar je po besedah organizatorjev največja množica do sedaj. Mesto je bilo polno že od dopoldneva, k čemur so pripomogle dodatne linije trajektov in katamaranov ter številni organizirani avtobusni prevozi – letos so na otok pripeljali kar 17 dodatnih avtobusov obiskovalcev, med katerimi so bili tudi številni Slovenci, ki veljajo za velike ljubitelje dalmatinske glasbe.

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Glasbeni program se je začel udarno, s Petrom Grašom v glavni vlogi, ki je zbrano množico popeljal skozi prvi sklop čustvenih uspešnic. Optični spektakel, vključno z bakljami in osvetlitvijo plavajočega odra, je služil kot podpora glasbenim nastopom. Pod vodstvom maestra Alana Bjelinskega je orkester, sestavljen iz Oliverjevih dolgoletnih sodelavcev in mladih upov, poustvaril aranžmaje Anteja Gela. Med nastopajočimi so bili še Jakov Jozinović, Nina Badrić, Zorica Kondža, Ivica Sikirić Ićo, Iva Ajduković in klapa Ošjak. Večina glasbenikov je izpostavila občutek globokega spoštovanja in velike odgovornosti pri izvajanju pesmi, ki so močno usidrane v kolektivni zavesti obiskovalcev in naroda. Koncert je postregel z vrhunsko tehnično in umetniško izvedbo.

Seveda pa na dogodku, na katerem številni kar na čolnih uživajo v dalmatinskih melodijah, nikoli ne manjka družina pokojnega glasbenika. Prav oni so tisti, ki igrajo ključno vlogo pri ohranjanju njegovega spomina v rojstnem kraju. Oliverjeva žena Vesna Dragojević je na dogodku priznala, da je presenečena nad dejstvom, da prireditev po petih letih ne izgublja na moči, ampak beleži rekordne številke obiskanosti. Odziv javnosti dokazuje, da je zanimanje za Oliverjevo zapuščino še vedno veliko. Družina je vedno na voljo za pogovore z obiskovalci, ki v teh dneh preplavijo mesto, s čimer ohranjajo avtentično in toplo dalmatinsko atmosfero, ki je bila pevcu tako ljuba.

Razlagalnik

Klapa je tradicionalna oblika a cappella večglasnega petja, ki izvira iz Dalmacije. Beseda 'klapa' v prevodu pomeni družba ali skupina prijateljev. Ta glasbeni slog temelji na harmoniji, kjer pevci pojejo brez inštrumentalne spremljave, pesmi pa pogosto govorijo o ljubezni, morju, domovini in vsakdanjem življenju. Leta 2012 je UNESCO tovrstno petje uvrstil na seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, kar potrjuje njegov izjemen pomen za hrvaško identiteto.

Vela Luka je naselje in pristanišče na zahodnem delu otoka Korčula v Jadranskem morju. Je eno izmed dveh glavnih mest na otoku in predstavlja pomembno središče za turizem, ladjedelništvo ter kmetijstvo, zlasti pridelavo oljčnega olja in vina. Poleg kulturne dediščine, kot je spomin na Oliverja Dragojevića, je območje znano tudi po arheološkem najdišču Vela spila, ki priča o človeški poselitvi tega območja že v času mlajše kamene dobe.

Oliver Dragojević je bil eden najvplivnejših in najbolj priljubljenih hrvaških pevcev in glasbenikov vseh časov. Njegova kariera, ki je trajala več desetletij, je močno zaznamovala dalmatinsko pop glasbo, saj je v svoje pesmi uspešno vpletal elemente mediteranskega melosa, jazza in šansone. Znan je bil po svojem edinstvenem, hripavem glasu in čustveni interpretaciji, s katero je ustvaril številne zimzelene uspešnice, ki so postale del kulturne dediščine celotnega območja nekdanje Jugoslavije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Oliver Dragojević Vela Luka Trag u beskraju koncert spomin legenda

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KOMENTARJI3

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kameni
30. 07. 2026 11.01
po koliko so pa apartmani,samo vprašam,ker takšen biznis bi imel tudi jaz
Odgovori
0 0
Apbijd
30. 07. 2026 10.45
Petar Grašo......🫩🫩🫩slabše niso mogli zaceti
Odgovori
+3
4 1
Buča hokaido
30. 07. 2026 10.35
Zdaj pa že pretiravajo.
Odgovori
+3
6 3
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