Olivia Colman in Kate Winslet britanskega premierja pozvali k brezplačni šolski malici

Pozivi k brezplačni šolski malici za vse otroke se vrstijo tudi na Otoku. Med zvezdniki, ki so britanskega premierja pozvali k uresničitvi tega predloga, sta tudi igralki Oliva Colman in Kate Winslet. Pobuda pa prihaja po tem, ko Škotska in dežela Wales že uspešno nudita brezplačne obroke za vse osnovnošolce, temu pa se je pridružil tudi London.

Več deset zvezdnikov, vključno z oskarjevkama Kate Winslet in Olivio Colman, je na premierja naslovilo odprto pismo in ga pozvalo, naj financira brezplačne šolske obroke za vsakega osnovnošolca v Angliji. Pismo, za katerim stoji Nacionalni izobraževalni sindikat, pojasnjuje, da je lakota 'epidemija otrok', in navaja, da se je lani štiri milijone otrok soočilo s pomanjkanjem hrane, nekateri pa so morali popolnoma izpustiti obroke.

Kate Winslet in Olivia Colman sta med zvezdniškimi podpisniki odprtega pisma britanskemu premierju Rishiju Sunaku s pobudo za brezplačni obrok šolarjem.

Pismo prihaja v času, ko se je ministrica za izobraževanje Gillian Keegan pripravljala na govor na konferenci konservativne stranke v Manchestru, v njem pa so zapisali: "Pišemo vam, da bi vas pozvali, da zagotovitev brezplačne šolske prehrane razširite na vsakega osnovnošolskega otroka v Angliji." "Preživljamo največjo krizo zaradi življenjskih stroškov v generaciji in vse preveč družin z majhnimi otroki je pahnjenih v revščino. Brezplačna šolska prehrana za vsakega otroka bo vrnila denar v žepe staršev. S tem denarjem lahko plačajo druge nujne stvari za svoje otroke, od ogrevanja in hrane doma do hobijev in obšolskih krožkov," so še zapisali. "Učitelji in podporno osebje vidijo razliko, ki jo naredi zdrav šolski obrok. Ko so otroci lačni, se ne morejo učiti. Težko se osredotočijo in težje izkoristijo svoj potencial. Brezplačna šolska prehrana za vse bi pomenila, da se lahko vsak otrok uči in uspe. Prva tri leta šolanja vsak otrok v Angliji dobi topel obrok – in noben otrok, mlajši od sedem let, ne želi hrane, ko je v šoli," navajajo v pismu.

Škotska in Wales že razširjata svoje sheme na vse osnovnošolce, medtem ko je župan Sadiq Khan uvedel univerzalne brezplačne šolske obroke v Londonu. Pod pismo se je podpisal komik James Acaster, ki je dejal: "Čas, ki sem ga preživel v šoli, me je naučil, da je precej grozna ideja poskušati učiti otroke, ki niso imeli dostojnega kosila. Podpiram kampanjo 'Noben otrok ne zaostane', ker bi moral vsak otrok vsak dan imeti topel in zdrav šolski obrok."