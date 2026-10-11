Olivia Culpo in Christian McCaffrey postala drugič starša

Olivia Culpo je postala drugič mama. 34-letna manekenka se je z možem Christianom McCaffreyjem razveselila sina, novico pa sta sporočila v skupni objavi na družbenem omrežju. Ob fotografijah, ki so nastale v porodnišnici, sta razkrila datum sinovega rojstva in njegovo ime. Pri porodu je bil prisoten tudi 30-letni igralec ameriškega nogometa, sta še pokazala v objavi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Par, ki se je poročil leta 2024, ima še 14-mesečno hčerko Colette. "Moje srce bo eksplodiralo," je ob fotografiji, ki jo je pozneje delila na Instagramovi zgodbi, na njej pa je z obema svojima otrokoma, zapisala manekenka.