Olivia Culpo in Christian McCaffrey postala drugič starša

Olivia Culpo je postala drugič mama. 34-letna manekenka se je z možem Christianom McCaffreyjem razveselila sina, novico pa sta sporočila v skupni objavi na družbenem omrežju. Ob fotografijah, ki so nastale v porodnišnici, sta razkrila datum sinovega rojstva in njegovo ime. Pri porodu je bil prisoten tudi 30-letni igralec ameriškega nogometa, sta še pokazala v objavi.
Par, ki se je poročil leta 2024, ima še 14-mesečno hčerko Colette. "Moje srce bo eksplodiralo," je ob fotografiji, ki jo je pozneje delila na Instagramovi zgodbi, na njej pa je z obema svojima otrokoma, zapisala manekenka.
Da bosta drugič postala starša, sta zakonca sporočila maja, na zvezdničin 34. rojstni dan. "Najboljše rojstnodnevno darilo. Kmalu bova dobila drugega otroka," je ob družinskih fotografijah, kjer je pokazala posnetke ultrazvoka, zapisala Culpo.
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