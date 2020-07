104-letna Olivia de Havilland pogumno na kolo

Ob objavi na Twitterju so se zvrstili navdušeni komentarji, Mia pa je enemu od sledilcev odpisala: "Res čudovito! Potrebujemo tak navdih."Oskarjevka Olivia je sicer v svoji karieri igrala v 49 celovečernih filmih, zlati kipec pa so ji sicer podelili za glavno vlogo v filmu Dedinja (1949) in Vsakomur svoje(1946). Zaigrala je tudi v Temnem ogledalu (1946) in Kačjem breznu (1948).