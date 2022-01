Olivia Jade po fakultetnem škandalu: V srednji šoli sem se zelo trudila

21-letna Olivia Jade, ki se je skupaj s starši leta 2019 znašla v središču fakultetnega škandala, se še danes sooča s posledicami in predsodki, ki o njej krožijo po spletu. V svoji podcast oddaji je nedavno poudarila, da se zaveda svojih privilegijev, a da hkrati zavrača idejo, da se v šoli ni trudila. "Vedno sem slišala govorice o svojih ocenah. Govorili so, da se ne trudim in da šole ne bom naredila, a v srednji šoli sem imela same petice. Zares sem se zelo trudila."

Olivio Jade Giannulli bo javnost vedno povezovala s škandalom, zaradi katerega sta v zaporu pristala njena mama, igralka Lori Loughlin in oče, modni oblikovalec Mossimo Giannulli. Starša sta namreč, tako kot nekateri drugi zvezdniki, svojima hčerkama s pomočjo vrtoglavih podkupnin omogočila šolanje na prestižni fakulteti v Kaliforniji. Olivia, ki se je za vpletenost v škandal večkrat opravičila, je v najnovejši epizodi lastne podcast oddaje Conversations With Olivia Jade ovrgla nekatere napačne ideje, ki so o njej v času škandala ustvarile v javnosti. icon-expand Olivia Jade še danes živi z občutkom krivde in strahu. FOTO: Profimedia "Zelo se zavedam, da sem zaradi svojih staršev v življenju prejela priložnosti, ki jih drugače ne bi ter da sem živela s številnimi privilegiji, a hkrati obstaja del mene, ki čuti drugače. Težko je pojasniti, saj se vsakdanjemu človeku zdi, da imam vse," je v začetku epizode dejala Olivia, ki je nedavno nastopila v znanem ameriškem plesnem šovu. "O meni kroži napačna ideja, da se ne trudim in ne delam," je svoje občutke skušala pojasniti v nadaljevanju. "Pri štirinajstih sem veliko truda vložila v svoj YouTube kanal, čeprav mi tega ne bi bilo treba storiti. Poleg tega je o meni vedno krožila govorica, da se v šoli ne trudim ter da je ne bom naredila. Mislim, da tega nisem nikoli javno razkrila, ampak v srednji šoli sem imela same petice. Zares sem se zelo trudila," je poudarila 21-letnica, ki je pred škandalom uspešno sodelovala z modnimi znamkami ter celo gradila lastno znamko na področju ličil. PREBERI ŠE Hčerka Lori Loughlin se bo po fakultetnem škandalu udeležila plesnega šova Na koncu epizode je dejala, da jo je fakultetni škandal zelo zaznamoval ter da še dandanes s seboj nosi veliko mero krivde in stresa. "Vedno se bojim, da bom rekla kaj narobe. Tukaj poudarjam, da se ne smilim sama sebi, skušam le deliti osebno izkušnjo. Živim s strahom, da se bo zgodilo nekaj slabega ter da bo to znova povezano z menoj," je zaključila Olivia.