Olivia Munn in 10 let mlajši Tucker Roberts sta se razšla že lani

Olivia Munn in Tucker Roberts, poslovnež iz bogate ameriške družine, sta se prijateljsko razšla. Za njuno razmerje pa ni bila usodna karantena, ampak sta zvezo obesila na klin že konec lanskega leta, je povedal vir za Entertainment Tonight (ET).

Olivio in Tuckerja so prvič skupaj opazili decembra 2018, ko sta se med sprehajanjem po losangeleških ulicah držala za roke. Novembra lani – slabo leto, odkar so ju opazili skupaj – pa sta se zdaj že nekdanja zaljubljenca odločila, da se bosta prvič skupaj sprehodila po rdeči preprogi. Tako sta se za noč čarovnic našemila in se odpravila na zabavo, ki jo je priredila modna oblikovalka Bea Akerlund. Njun prvi uradni 'sprehod' po rdeči preprogi je zvezdnica obeležila tudi na Instagramu in tako končno potrdila, da sta s Tuckerjem v zvezi.

40-letna igralka je v lanskem intervjuju za ET dejala, da srečna in da ne potrebuje ničesar več: "Svoje življenje imam že zdaj rada takšno, kot je. Navdušena sem nad vsem, kar bi mi lahko prišlo na pot. Toda že sem dosegla vrhunec glede tega, kako mislim, da bi morala biti videti sreča. Imam čudovite prijateljice. Imam svoje hišne ljubljenčke. Imam kariero. Res, res sem srečna. Vsaka stvar, ki bi rada prišla v moje življenje, mora dopolniti moje življenje."