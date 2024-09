Olivia Munn in John Mulaney dobila drugega otroka

Olivia Munn in John Mulaney sta se razveselila drugega otroka. Zakonca, ki sta se skrivaj poročila v začetku leta, sta na družbenih omrežjih sporočila, da sta s pomočjo nadomestne matere povečala družino. Razkrila sta, da je deklica Mei na svet prijokala 14. septembra, 44-letna igralka pa je opisala tudi občutke, ki so jo prevevali ob tem, da po bitki z rakom ni mogla sama roditi drugorojenke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Mei June Mulaney je na svet prišla 14. septembra 2024, v letu zmaja. Prežemalo me je toliko različnih čustev, ker nisem sama nosila svoje hčerke. Ko sem spoznala nadomestno mamo, sva se pogovarjali kot mama z mamo. Pokazala mi je toliko dostojanstva in razumevanja, da sem vedela, da sem našla resničnega angela. Besede ne morejo opisati moje hvaležnosti, da je najinega otoka varovala devet mesecev in nama uresničila sanje," je zapisala na Instagramu zvezdnica serije Uredništvo.