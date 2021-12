Olivia Munn in John Mulaney skrivaj pozdravila sina

41-letna Munnova je med nosečnostjo voditeljici Hodi Kotb v pogovorni oddaji priznala, da je celotna situacija zanjo precej stresna. “Pojma nimam, koliko pripomočkov zares potrebujem. Koliko odej sploh potrebuje dojenček?” Dodala je, da ji stres predstavljajo tudi vsi neodprti paketi z otroško opremo, ki jih ima doma, in skrbi jo, da do prihoda otroka ne bo pripravila vsega potrebnega. “Počutim se dobro, hkrati pa me je strah. Sem živčna, a hkrati navdušena. Zdi se mi, da se te dni vsa ta čustva neprestano vrtijo okoli mene,” je še pojasnila

Spomnimo, John in dve leti starejša Olivia sta se na družbenih omrežjih prvič povezala pred nekaj leti in ostala v prijateljskih odnosih. Munnova je bila do leta 2017 tri leta v resnem razmerju z igralcem ameriškega nogometa Aaronom Rodgersom, leta 2018 pa se je nato ogrela za deset let mlajšega poslovneža Tuckerja Robertsa, s katerim sta se po enem letu razšla. 39-letni Mulaney se je po šestih letih zakona z umetnico Anna Marie Tendler ločil v začetku tega leta.