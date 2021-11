Olivia Munn o nosečnosti: Še vedno sem v kritičnem obdobju

Igralka Olivia Munn pričakuje prvega otroka skupaj s partnerjem Johnom Mulaneyem. Čeprav se zvezdnica materinstva veseli, ni navdušena nad tem, da je vesela novica v javnost pricurljala tako hitro. V pogovoru z voditeljema radijske postaje SiriusXM je namreč priznala, da jo je strah, da bi otroka izgubila, saj je še zmeraj v zelo občutljivem času.

41-letna Olivia Munn bo prvič postala mamica. Zvezdnica, ki je nad nosečnostjo navdušena, je pred kratkim z Jessom Caglejem in Julio Cunningham razkrila, da je javnost novico prehitro izvedela, saj sta jo s partnerjem še nekaj časa želela obdržati zase. Priznala je tudi, da sama še ni bila pripravljena govoriti o tem in jo skrbi, da bi otroka izgubila, saj je šele na začetku nosečnosti.

"Odkar sem noseča, so štiri moje prijateljice doživele splav med nosečnostjo, vse pa so že bile v obdobju, ko naj bi že bilo varno. Ena je bila v tretjem mesecu nosečnosti, dve v četrtem mesecu, ena pa celo v petem ali šestem mesecu. Jaz imam avtoimunsko bolezen in stara sem 41 let, zato je prisotnih veliko faktorjev tveganja v tej nosečnosti. Strah me je in želim si narediti vse, da zaščitim svojega otroka," je povedala Olivia.

Dejala je, da sicer razume, zakaj ljudi zanima njena nosečnost: "Tudi mene zelo zanima, ko izvem, da je katera v veselem pričakovanju. Želim si celo vedeti, kako se oblačijo, a ko se to dogaja tebi in se zaveš, da nimaš nobenega nadzora nad tem, kdaj boš oznanil svojo veselo novico, ni prijetno. Kaj če se zgodi kaj slabega? Kaj če izgubim otroka, novica, da sem noseča, pa je že prišla v javnost, jaz pa še nisem bila pripravljena govoriti o tem? Sedaj moram živeti s tem in stres zaradi tega je prevladal nad vsem."