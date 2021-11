Olivia Munn o prihajajočem materinstvu: Strah me je

Igralka se je pošalila, da se vsak dan zahvali bogu za Facebook in Instagram , kjer ji lahko ostale mame dajo nasvete in potrebne informacije, saj sta oba z Johnom zaradi poplave izdelkov precej izgubljena.

V pogovoru je dejala, da ji stres predstavljajo tudi vsi neodprti paketi z otroško opremo, ki jih ima doma, in skrbi jo, da do prihoda otroka ne bo pripravila vsega potrebnega. “Počutim se dobro, hkrati pa me je strah. Sem živčna, a hkrati navdušena. Zdi se mi, kot da se te dni vsa ta čustva neprestano vrtijo okoli mene,” je pojasnila 41-letnica, ki bo s partnerjem Johnom Mulaneyjem v kratkem pozdravila svojega prvega otroka.

John in dve leti starejša Olivia sta se na družbenih omrežjih prvič povezala pred nekaj leti in ostala v prijateljskih odnosih. Spomnimo, da je bila Olivia Munn tri leta v resnem razmerju z igralcem ameriškega nogometa Aaronom Rodgersom, in sicer od leta 2014 do marca 2017. Leta 2018 se je nato ogrela za deset let mlajšega poslovneža Tuckerja Robertsa, s katerim sta se po enem letu razšla.