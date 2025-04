Olivia Munn o ženski vesoljski odpravi: Nekateri ljudje si ne morejo privoščiti niti jajc

Olivia Munn je kritična do vseženske odprave, ki bo čez nekaj dni poletela v vesolje. Igralka je ob tem poudarila, da si veliko ljudi ne more privoščiti osnovnih živil, kot so jajca. Zvezdnica filma Svaka pod krinko in serije Uredništvo je poudarila, da izlet v vesolje človeštvu ne bo doprinesel nič, saj ne gre za raziskovalno odpravo.

OGLAS

Igralka Olivia Munn je kritizirala žensko odpravo v vesolje, ki jo organizira podjetje Jeffa Bezosa, na poletu pa bosta prisotni tudi milijarderjeva zaročenka Lauren Sanchez in pevka Katy Perry. Igralka je poudarila, da gre za zelo drag podvig, ki za človeštvo nima nobenega pomena, medtem ko se veliko ljudi na Zemlji spopada z revščino in si ne more privoščiti osnovnih živil, kot so jajca.

Olivia Munn FOTO: Profimedia icon-expand

Kot je sporočilo Bezosovo podjetje, bodo 14. aprila v vesolje poslali 11-člansko odpravo, v kateri bodo samo ženske. Med njimi bodo ob milijarderjevi zaročenki in pevki še televizijska voditeljica Gayle King, znanstvenici Aisha Bowe in Amanda Nguyen ter filmska producentka Kerianne Flynn. 44-letnica, ki je bila sovoditeljica oddaje Today With Jenna & Friends, je o odpravi dejala: "Kaj počnejo? Vem, da to najverjetneje ni najbolj primerna stvar, ki jo sedaj lahko povem, a je trenutno na svetu toliko drugih pomembnih stvari. Morda je to nekoliko neprijetno slišati, a toliko denarja gre v vesolje, tukaj pa si nekateri ne morejo privoščiti niti jajc."

"Kaj je poanta? Je zgodovinsko, da gredo ta dekleta na izlet? Meni se to zdi nekoliko požrešno. Raziskovanje vesolja je bilo namenjeno širjenju znanja in pomoči človeštvu. Kaj bodo one počele tam gor, da bo pomagalo vsem nam tukaj spodaj?" je vprašala Munnova.

Ženske znova v vesolje

To bo prva odprava v vesolje, ko bodo v posadki samo ženske. Prva predstavnica tega spola, ki je poletela v vesolje, je bila leta 1963 Valentina Tereškova. Ko je podjetje potrdilo, da bodo 11. odpravo sestavljale samo predstavnice nežnejšega spola, je Perryjeva v izjavi dejala: "Ko sem bila še otrok, za mojo domišljijo ni bilo nič nemogoče. Čeprav v času mojega odraščanja nismo bili premožni, na svet nisem nikoli nehala gledati z upanjem na čudež. Še vedno na takšen način gledam na življenje, sedaj pa sem bolj kot kadar koli motivirana, da zagovarjam trditev, da lahko ženske zavzamejo vesolje, saj imam hčerko."