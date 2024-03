Olivia Munn po diagnozi raka na dojki prestala dvojno mastektomijo

Olivia Munn je razkrila diagnozo raka dojke. Na svojem uradnem Instagram profilu je delila galerijo fotografij in videoposnetkov iz bolnišnice: "Diagnosticirali so mi raka na dojki. Upam, da bom z delitvijo tega pomagala drugim najti tolažbo, navdih in podporo na njihovi lastni poti." V daljšem zapisu je s sledilci delila svojo zgodbo.

"Februarja 2023 sem v želji, da bi bila proaktivna glede svojega zdravja, opravila genetski test, ki preverja 90 različnih genov za raka. Na vseh testih sem bila negativna, vključno s testom za BRCA gen - najbolj znan gen za raka dojke. Tudi moja sestra Sara je bila pravkar negativna," je zapisala 43-letnica in dodala, da je enako diagnozo prejela tudi njena sestra Sara. "Še isto zimo sem imela tudi normalno mamografijo. Dva meseca kasneje so mi diagnosticirali raka na dojki."

Igralka je v zadnjih 10 mesecih prestala štiri operacije, vključno z dvojno mastektomijo, ki so jo opravili 30 dni po biopsiji. Veliko dni je prestala v postelji in se naučila "več o raku, zdravljenju raka in hormonih, kot sem si lahko predstavljala. Presenetljivo sem jokala samo dvakrat. Mislim, da nisem imel časa za jok."

Zapisala je, da je njen ginekolog raka odkril tako, da se je odločil izračunati njeno oceno tveganja za raka na dojki, za katero je dejala, da je "upošteval dejavnike, kot so moja starost, družinska anamneza raka na dojki in dejstvo, da sem imela prvega otroka po starosti od 30. Zaradi tega rezultata sem šla na magnetno resonanco, ki je vodila do ultrazvoka, ki je nato vodila do biopsije. Biopsija je pokazala, da imam raka Luminal B na obeh dojkah. Luminal B je agresiven, hitro premikajoč se rak."

Igralka se zaveda, da je srečna, ker so njenega raka odkrili hitro. "Enako želim za vsako žensko, ki se bo nekega dne morda morala soočiti s tem," je zapisala v svoji izjavi. "Prosite svojega zdravnika, da izračuna vašo oceno tveganja za raka dojke." Zvezdnica se je na koncu zahvalila tudi svojim prijateljem in družini za podporo, vključno s svojim partnerjem, komikom Johnom Mulaneyjem, s katerim ima malčka Malcolma.