Olivia Munn skušala skriti dvojno mastektomijo: Drugačna verzija mene

Igralka Olivia Munn , ki je znana po filmih Predator: Vrnitev , Božina žurka v pisarni in Možje X: Apokalipsa , je med zdravljenjem raka na dojki prestala dvojno mastektomijo. Diagnozo je prejela aprila 2023, nedavno pa je spregovorila o svojih občutkih, ko se je udeležila podelitve oskarjev, ki so bili marca, preden je čutila, da lahko z javnostjo deli svojo diagnozo.

"Poskušali smo goljufati in prekriti udrtine in kožo narediti gladko in brez brazgotin, da sem res lahko nosila obleko," je o izrezanih delih in brazgotinah, ki so ji ostale po operacij, povedala zvezdnica. "To ni nekaj, kar bi lahko sama naredila, a dejstvo, da obstaja ta možnost za trenutke, ko sem pred kamero, me tolaži in se ob tem počutim bolje," je dodala 43-letnica, ki je od operacije naprej še posebej pozorna pri izbiri oblačil.

"Na eni strani telesa blizu mesta, kjer so bile bezgavke, imam nekaj lukenj in udrtin, ki so jih morali dobesedno izkopati," je povedala za People in dodala: "Na rdeči preprogi sem nosila nekaj oblek, zaradi katerih sem bila včasih nekoliko pod stresom." 43-letnica je na rdeči preprogi na podelitvi oskarjev nosila obleko bronaste barve, spremljal pa jo je partner John Mulaney .

Za zabavo po podelitvi oskarjev je izbrala belo obleko, a si je že nekaj časa puščala rasti lase, da lahko z njimi prikrije določene brazgotine. "Včaih se pogledam v ogledalo in razmišljam, da imam tako dolge lase samo zaradi brazgotin, spet drugič pa me to razžalosti, ker si še vedno želim prikriti te stvari. Takrat se opomnim, da so to moje bojne rane in jih lahko pokažem kadar koli in jih skrivam, ko se tako odločim," je še dejala in ob tem poudarila, da je bila zelo srečna, da je lahko prestala dvojno mastektomijo in imela s tem možnost, da se je borila proti bolezni.

"Drugače je, ko imaš rekonstrukcijo prsi, a ni enako. Ampak tudi to je v redu, ker sem še vedno tukaj," pravi igralka, ki se je že vrnila na delo, a je tudi to drugače. "Veliko več stvari si odpustim, oditi nazaj v službo brez dvoma v sebi pa je dosti bolj zabavno," je priznala zvezdnica, ki je kmalu po oskarjih javnosti razkrila diagnozo na družbenem omrežju in dodala, da je prestala štiri operacije in hormonsko terapijo, ki jo je pahnila v zgodnjo menopavzo.