Olivia Munn v objemu svežega ločenca

38-letni John in dve leti starejša Olivia sta se na družbenih omrežjih prvič povezala pred nekaj leti in ostala v prijateljskih odnosih. Decembra je igralka komiku poslala dobre želje, potem ko je John odšel na rehabilitacijo, ker je znova zapadel v odvisnost, s katero se bori že desetletje.

"Johnu Mulaneyu pošiljam veliko ljubezni in podpore. Imaš to," je takrat tvitnila 40-letna igralka. 38-letni John je februarja zaključil 60-dnevno rehabilitacijo in še naprej dela na svoji treznosti kot zunanji pacient, poroča People.

V ponedeljek se je Mulaney v New Yorku vrnil na oder s svojo stand up komedijo, kjer so ga dobro sprejeli. V predstavi z naslovom From Scratch je komik razpravljal o svojih intervencijah in izkušnjah z rehabilitacijo. Ravno na tisti dan pa je v javnost prišla tudi novica, da se John in njegova žena Anne Marie Tendler po šestih letih zakona ločujeta.

"Hudo mi je, ker se je John odločil končati najin zakon," je Tendlerjeva dejala v svoji izjavi za People. "Podpiram ga in mu želim uspeh, medtem ko nadaljuje z okrevanjem."

Njegov tiskovni predstavnik je zaPage Six dejal:"John ne bo dajal nadaljnjih komentarjev, saj se še naprej osredotoča na svoje okrevanje in vrnitev na delo."

Spomnimo, da je bila Olivia Munn tri leta v resnem razmerju z igralcem ameriškega nogometa Aaronom Rodgersom, in sicer od leta 2014 do marca 2017. Leta 2018 se je nato ogrela za 10 let mlajšega poslovneža Tuckerja Robertsa, s katerim sta se po enem letu razšla.