Olivia Munn z izbrancem pričakuje prvega otroka

"Spustil sem se v to razmerje, ki je bilo res lepo z neko izjemno osebo," je dejal in dodal, kako je hvaležen, da ga je Munnova držala za roko in mu stala ob strani skozi njegovo celotno, zelo zahtevno leto. "In zdaj skupaj pričakujeva otroka. Bil sem nervozen, ko sem bil tik pred tem, da povem novico!"

47-letni voditelj Seth Meyers je svojemu gostu Johnu Mulaneyju v oddaji dejal, da je, kot je seznanjen, za njim pestro leto. Slavni komik mu je odgovoril: "Veliko sem vložil v to ... Je že september? Šel sem na zdravljenje septembra, končal sem oktobra, odselil sem se iz svojega doma, ki sem si ga delil z bivšo ženo (Anno Marie Tendler) ..." V nadaljevanju se je razgovoril še o svoji novi zvezi z 41-letno igralko Olivio Munn : "Nato sem spomladi odšel v Los Angeles, spoznal in začel hoditi s čudovito žensko po imenu Olivia."

Medtem ko se je Meyersu zahvalil, da ga je povabil v oddajo, je bodoči očka dejal: "Olivia in ta otrok sta me pomagala rešiti samega sebe na tej zgodnji poti do okrevanja."

Portal People je o razmerju med Olivio Munn in Johnom Mulaneyjem prvič poročal maja. Konec junija so ju skupaj ujeli v Los Angelesu na kosilu v restavraciji Rick's Drive In & Out, ki je znana po hamburgerjih. Njuna nasmeha do ušes sta bila precej zgovorna, da sta zvezdnika resnično uživala v družbi drug drugega.

Nedavno se je John Mulaney vrnil na odre s svojo stand-up predstavo z naslovom From Scratch. Novembra so naznanili, da se bo kot scenarist pridružil ekipi oddaje Late Night with Seth Meyers. Munnova pa je skupaj z Justinom Therouxom zaigrala v novem filmu Violet, ki ga je režirala Justine Bateman.

John in dve leti starejša Olivia sta se na družbenih omrežjih prvič povezala pred nekaj leti in ostala v prijateljskih odnosih. Spomnimo, da je bila Olivia Munn tri leta v resnem razmerju z igralcem ameriškega nogometa Aaronom Rodgersom, in sicer od leta 2014 do marca 2017. Leta 2018 se je nato ogrela za 10 let mlajšega poslovneža Tuckerja Robertsa, s katerim sta se po enem letu razšla.