Olivia Newton-John: Čas s Kelly Preston je bil eden najlepših

Olivia Newton-John se spominja svoje pokojne prijateljice Kelly Preston . Skupaj sta sodelovali pri več projektih, najbolj pa se ji je v spomin vtisnil neprofitni projekt oziroma kampanja, s katero so želeli opozoriti na težave z otroki in pesticidi, ki bi jih lahko poškodovali. "Kelly je bila nežna, lepa ženska, tako navznoter kot na zunaj," je povedala igralka za Fox News , "Imela je tako sladek in nežen duh. Imeli sva podobne interese, med njimi tudi skrb za okolje. Skupaj sva posneli videoposnetek, ko se je rodil njen dojenček in ko je bila moja hči Chloe še majhna deklica. Video je bil namenjen pobudi za okolje, pesticide in stvari, ki jih imamo pod umivalniki, ki so lahko nevarne za otroke."

V intervjuju je Olivia spregovorila tudi o teh nenavadnih časih, ki jih je izkoristila za družino, skupaj s hčerjo Chloe Lattanzista posneli duet in videospot z naslovomWindow in the Wall. Ljudem želita dati upanje in jim z glasbo pomagati v stresnem obdobju. "Upam, da pesem vpliva na ljudi tako, kot je name. Sprva sem bila v dvomih, ali je to primerna pesem, a občutek, ki sem ga dobila ob petju, je bil neverjeten. To je res posebna pesem. Sploh nisem načrtovala, da bi se še ukvarjala s petjem. Ko pa sem slišala besedilo, je napetost izginila. Spodbudilo me je k poslušanju mnenj drugih ljudi, tudi takrat, ko se morda ne strinjamo."To pa ni njuno prvo sodelovanje, saj sta prvo skupno pesem izdali leta 2015, poimenovali sta joYou Have to Believe.