Olivia Newton-John: Misel na pokojno Kelly Preston me drži pokonci

72-letna Olivia Newton-John se že tretjič bori z zahrbtno boleznijo in vedno je na življenje gledala pozitivno. Zdaj se bori z rakom četrtega stadija in še posebej zaradi pokojne prijateljice Kelly Preston, ki je prav tako umrla zaradi raka dojk,si znova želi ozdraveti."John Travolta je moj prijatelj in glede svojih občutkov želi ostati zaseben. Skuša imeti trezne misli, čeprav je pred kratkim izgubil svojo dolgoletno življenjsko sopotnico. Kelly je bila čudovita, najlepša mati in ženska, zato je njena smrt izredno tragična," je povedala zvezdnica za Fox News,o svojem zdravju pa je dejala: "Resnično se borim in iščem načine, kako pozdraviti to zahrbtno bolezen. Radi bi, da se to konča. Tudi zaradi Kelly Preston želim vztrajati."