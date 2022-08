John Travolta: Olivia, vsem si nam polepšala življenja

Kako je igralka dobila svojo vlogo, pa se je spomnil tudi njen soigralec John Travolta , ki je v filmu uprizoril Dannyja Zuka in povedal, da jo je bilo zelo preprosto izbrati. "John se je že odločil in me je vprašal, kakšna se mi zdi Olivia? Povedal sem mu, da se mi zdi čudovita, a me je vprašal, kakšna bi se mi zdela v vlogi Sandy, saj se mu je zdela to odlična ideja." je povedal Thurm. "In ko je John to rekel, je John želel samo še njo in vse ostalo se je ustavilo." Kljub temu se je pojavilo vprašanje - kaj, če bo zavrnila?

Vloga Sandy Olsson v Briljantini leta 1978 bo večno ikonična, a igralka Olivia Newton-John se je nekoliko obotavljala sprejeti vlogo, ki ji je spremenila življenje. "Bila je čudovita, čudovita oseba," je povedal direktor kastinga Joel Thurm in dodal, da so bili vsi na snemanju zelo povezana skupnost: "To je bila čudovita filmska izkušnja za nas vse."

Dodal je še, da je Travolto, sedaj starega 68, poznal že iz časov Pulp Fictiona, ko jih je igralec štel le 17, in da Travolta ni poznal nikogar, ki bi lahko bil rezerva v primeru, da bi Olivia zavrnila. "Če bi rekla ne, bi krilo oblekel jaz," se je pošalil. "Vsi smo želeli Olivio, a Olivia ni takoj skočila v vlogo. To je pomembno." Pojasnil je, da je bilo Avstralko precej sram, saj se je šele prebila iz svoje kariere pevke v filmske vode. "Rekla je: Prav, naredimo poskusno snemanje z Johnom in povedala vam bom, ali si to želim," se spominja.

Thurm je priznal, da še nikoli ni doživel česa takšnega: "Mislim, da še nikoli nisem videl, da bi igralec dobil ponudbo za vlogo in rekel: 'Želim se videti, preden potrdim.' A bila je preprosto tako pametna." Sprva je igralko skrbelo, ker je bila starejša od svojega soigralca, a kemija med njima je bila prisotna že od začetka. "Z njim ji je bilo zelo udobno in to je bilo to ... Pogledaš na zaslon in to se vidi. Zelo jo je spoštoval kot umetnico. In ona njega. Nikoli ni bilo med njima nič neprimernega ali romantičnega, ker sta se tako spoštovala, in njuno prijateljstvo je trajalo večno. Imela sta tisto iskrico."