Olivia Newton John o raku na dojki: Dobro sem

Olivii so raka prvič diagnosticirali leta 1992.

73-letna kantavtorica Olivia Newton John bije bitko z rakom dojk v četrtem stadiju, a glede svoje bolezni ostaja optimistična. V dnevni oddaji Today je voditeljici Hodi Kotb zaupala svoj recept za ohranjanje dobrega počutja: "Če sem iskrena, o tem ne razmišljam preveč. Zanikanje je resnično dobra stvar. Postajam močnejša in boljša. Dobro sem."

V intervjuju je zvezdnica Briljantine dodala, da se počuti "precej dobro", saj svojo bolečino lajša s pomočjo medicinske marihuane. "Imam svoje dneve, imam bolečine, ampak kanabis, ki ga zame goji moj mož, je velik del mojega zdravljenja, zato sem resnično srečnica," je dejala igralka.

Z voditeljico šova sta se še posebej povezali, saj je se je tudi ona pred 14 leti borila z rakom. "Sestri sva," ji je dejala Olivia in povedala, da ju razume vsak, ki je prehodil to pot po neznanih krajih z mnogimi presenečenji in ovinki.

Olivia ima raka dojk v zadnjem stadiju, pri katerem so možnosti za ozdravitev minimalne. Z boleznijo se bori že več let, zaradi nje pa so ji morali odstraniti dojko. Prvič je bila diagnosticirana leta 1992, po tem, ko je raka leta 2017 premagala, pa se je ta vrnil novembra 2018.