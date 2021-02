Olivia Newton-John se spominja filmskega poljuba s Travolto: Bila sem tako živčna

''Bilo je na plaži–to je prva scena filma– in bil je čudovit dan. Zabavala sva se v vodi in to je bil razburljiv trenutek, saj je šlo za čisti začetek filma, in čeprav je bilo vse ostalo kaotično, sva to storila. To je bil najin prvi poljub,''se spominja Newton-Johnova. Takrat je Travolto komaj poznala, zato je bila pred snemanjem te scene rahlo zadržana.''Seveda sem bila nervozna, sedela sva na skali in okoli naju so bili močni valovi. Poseben trenutek je bil zame resnično pomemben, saj je bila to priložnost, da Johna bolje spoznam–pred tem namreč nisva preživela dosti časa skupaj. Pred tem sva imela samo kakšno plesno vajo, to pa je bil najin prvi dan snemanja. Bilo je nekaj posebnega.''