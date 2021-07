Olivia Rodrigo bo združila moči z Belo hišo v kampanji za cepljenje

Pevka Olivia Rodrigo bo obiskala Belo hišo in se pojavila v video kampanji za spodbujanje mladih Američanov k cepljenju proti covidu-19. Srečala se bo s predsednikom Bidnon in dr. Anthonyjem Faucijem, vodjo Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni.

18-letna pevka Olivia Rodrigo bo nastopila v kampanji, v kateri bo sovrstnike spodbujala, naj se odločijo za cepljenje proti covidu-19. V ta namen bo posnela nekaj videospotov, skupaj s predsednikom Bidnom in dr. Faucijem pa bo odgovarjala na vprašanja, povezana s cepljenjem. Po poročanju CNN bo Olivia "posnela videospote, ki bodo ozaveščali o pomembnosti cepljenja mladih in odgovarjala na pomembna vprašanja, ki jih imajo mladi v povezavi s cepljenjem". Videi bodo objavljeni na družbenih medijih Rodrigove in Bele hiše. Nepričakovano sodelovanje so potrdili na družbenem omrežju Instagram, kjer je ameriški predsednik Joe Biden objavil svojo fotografijo iz mladih let, dodal pa je pripis: "Vem, da bi se ta mlada oseba odločila za cepljenje, vendar moramo zaščititi tudi druge mlade ljudi. Kdo se bo odločil pomagati?" Odgovorila mu je Rodrigova: "Sem za! Se vidimo jutri v Beli hiši." Administracija Biden-Harris se že ves čas trudi s kampanjami, ki spodbujajo mlade k odločanju za cepljenje proti covidu-19. Maja sta predsednik Biden in dr. Fauci združila moči z mladimi vplivneži, s katerimi so skupaj odgovarjali na vprašanja o cepljenju. Fauci se je pred kratkim pridružil družbenemu omrežju TikTok, kjer deli poučne videe o koronavirusu.