Olivia Rodrigo in Lily Allen vrhovnim sodnikom: J***** se

"Danes je zelo zelo poseben dan. To je moj prvi nastop na festivalu Glastonbury in oder delim z Lily, kar so bile od nekdaj moje velike sanje," je dejala 19-letnica in nadaljevala: "Hkrati pa se moje srce lomi zaradi včerajšnjega dogajanja v Ameriki, kjer je vrhovno sodišče razveljavilo odločitev v primeru Roe proti Wade, ki je ženskam zagotavljala pravico do varnega splava in drugih osnovnih človeških pravic. Zelo sem žalostna in prestrašena. Zaradi te odločitve bo veliko žensk in deklet umrlo," je Rodrigova kritično komentirala dogajanje čez lužo in poimensko izpostavila pet vrhovnih sodnikov, ki so po njenih besedah s kontroverzno odločitvijo dokazali, da jih v resnici ne briga za svobodo. "To pesem posvečam vam, sovražimo vas," sta v en glas dejali Olivia in Lily in skupaj z večtisočglavo množico zapeli hit F*** You.