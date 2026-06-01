Tuja scena

Olivia Rodrigo naslovila domnevni spor s Taylor Swift

Los Angeles, 01. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

E.M.
Ko je Olivia Rodrigo s pesmijo Drivers License požela svetovno slavo, je bila ena izmed prvih zvezdnic, ki jo je javno podprla prav Taylor Swift. Kasneje se je njun odnos ohladil, na vprašanja medijev, kaj se je pravzaprav zgodilo, pa do sedaj, ko je vse skupaj v svežem intervjuju nagovorila 23-letnica, nista odgovarjali.

"V resnici temu (ugibanjam javnosti, op. a.) ne pripisujem velikega pomena. To pač pride zraven in je del vsega skupaj," je Olivia Rodrigo v svežem intervjuju dejala za The New York Times. "Mislim, da bi se mi zmešalo, če bi se poglabljala v vsakega internetnega detektiva, ki ugiba pravilno ali napačno o mojem življenju ali kateremkoli mojem odnosu. Preprosto ni dovolj ur v dnevu."

Da se mora oddaljiti od teorij, ki o njej krožijo na spletu, se je naučila že ob izidu svojega prvega hita, za katerega naj bi bil navdih domnevni ljubezenski trikotnik med njo, njenim nekdanjim fantom Joshuo Bassettom in pop zvezdnico Sabrino Carpenter.

"Morala sem se oddaljiti od tega, da sem bila sploh lahko v redu. To je bila res nora izkušnja za vse vpletene. Ja, mislim, da sem se preprosto morala naučiti odmakniti od tega, in upam, da mi danes to kar dobro uspeva; še vedno se učim distancirati od ljudi, ki ne poznajo vsake podrobnosti mojega življenja. Mislim, da moraš to storiti, sicer se ti lahko malo zmeša."

Poudarila je še: "Nikoli ne želim povedati, o kom govorijo moje pesmi. Tega v svoji karieri še nikoli nisem storila in verjetno tudi ne bom. Mislim, da je bolje, da pesmi ne omejiš samo na eno stvar." Kar se tiče vprašanja, ali je v sporu s Taylor, pa je vztrajno zatrdila: "Z nikomer nimam spora. Sem zelo mirna oseba. Držim se zase. Imam svoje štiri prijatelje in mamo, in to so v bistvu edini ljudje, s katerimi sploh govorim. Tukaj ni ničesar za povedati."

Razlagalnik

Taylor Swift je ameriška kantavtorica, ki je s svojo izjemno uspešno kariero, ki traja že skoraj dve desetletji, močno zaznamovala sodobno pop kulturo. Znana je po svojem pripovednem slogu pisanja besedil, v katerih pogosto črpa navdih iz lastnih življenjskih izkušenj. Poleg glasbenih dosežkov je postala prepoznavna tudi po svojem vplivu na glasbeno industrijo, saj se je aktivno zavzemala za pravice glasbenikov do lastništva nad njihovimi posnetki, s čimer je sprožila pomembne spremembe v načinu delovanja založb in distribucije glasbe.

Izraz kantavtor izvira iz italijanske besede 'cantautore' in označuje glasbenega umetnika, ki sam piše besedila, komponira melodije in svoje pesmi tudi izvaja. Za kantavtorje je značilno, da njihova glasba pogosto nosi močan osebni pečat, saj skozi besedila izražajo lastna čustva, stališča in življenjske zgodbe. Ta slog ustvarjanja omogoča tesnejšo povezavo med izvajalcem in poslušalcem, saj pesmi delujejo kot intimna izpoved.

Izraz 'internetni detektivi' se nanaša na spletne uporabnike, ki v svojem prostem času analizirajo javno dostopne informacije, fotografije ali objave na družbenih omrežjih slavnih oseb, da bi razkrili podrobnosti iz njihovega zasebnega življenja. Pogosto iščejo skrite pomene v besedilih pesmi ali povezujejo različne dogodke, da bi ustvarili teorije o odnosih med zvezdniki. Čeprav je to pogosto le oblika zabave za oboževalce, lahko za tiste, ki so predmet teh analiz, predstavlja velik pritisk in poseg v njihovo zasebnost.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Zakaj bi moral vsak otrok vsak dan poslušati vsaj eno zgodbo
Vnuki od starih staršev dobijo brezčasno modrost in neprecenljive izkušnje
Sandra Suša: "Otroci na kmetiji odrastejo drugače"
To je hit frizura za letošnje poletje
Joga obraza: Naravna metoda za učvrstitev mišic in hormonsko ravnovesje
Tom Hardy na robu prepada zaradi neprimernega obnašanja
Vsakodnevne napake, ki tiho uničujejo vaše žile, opozarjajo žilni kirurgi
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
Ali lahko prehranska dopolnila res ščitijo pred soncem?
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Madrid postaja novi Miami za bogate
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Robert Golob ob smrti Dušana Konde: Dobrega človeka ni več
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Gepack
Sanjski moški
