Olivia Rodrigo naslovila domnevni spor s Taylor Swift

"V resnici temu (ugibanjam javnosti, op. a.) ne pripisujem velikega pomena. To pač pride zraven in je del vsega skupaj," je Olivia Rodrigo v svežem intervjuju dejala za The New York Times . "Mislim, da bi se mi zmešalo, če bi se poglabljala v vsakega internetnega detektiva, ki ugiba pravilno ali napačno o mojem življenju ali kateremkoli mojem odnosu. Preprosto ni dovolj ur v dnevu."

Da se mora oddaljiti od teorij, ki o njej krožijo na spletu, se je naučila že ob izidu svojega prvega hita, za katerega naj bi bil navdih domnevni ljubezenski trikotnik med njo, njenim nekdanjim fantom Joshuo Bassettom in pop zvezdnico Sabrino Carpenter.

"Morala sem se oddaljiti od tega, da sem bila sploh lahko v redu. To je bila res nora izkušnja za vse vpletene. Ja, mislim, da sem se preprosto morala naučiti odmakniti od tega, in upam, da mi danes to kar dobro uspeva; še vedno se učim distancirati od ljudi, ki ne poznajo vsake podrobnosti mojega življenja. Mislim, da moraš to storiti, sicer se ti lahko malo zmeša."

Poudarila je še: "Nikoli ne želim povedati, o kom govorijo moje pesmi. Tega v svoji karieri še nikoli nisem storila in verjetno tudi ne bom. Mislim, da je bolje, da pesmi ne omejiš samo na eno stvar." Kar se tiče vprašanja, ali je v sporu s Taylor, pa je vztrajno zatrdila: "Z nikomer nimam spora. Sem zelo mirna oseba. Držim se zase. Imam svoje štiri prijatelje in mamo, in to so v bistvu edini ljudje, s katerimi sploh govorim. Tukaj ni ničesar za povedati."