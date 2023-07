Olivia Rodrigo o Bruceu Springsteenu: 'On je moja zvezdniška simpatija'

Olivia Rodrigo je razkrila, kaj vse je pripomoglo k njeni osebni in predvsem glasbeni zrelosti, kljub temu da je šele letos dopolnila 20 let. Ena od njenih glavnih glasbenih ljubezni je Bruce Springsteen, ki ga občuduje vse od takrat, ko je z novinarko Jio Tolentino brskala po trgovini s ploščami in naletela na Springsteenov posnetek. "On je moja največja zvezdniška simpatija vseh časov," je za avgustovsko naslovnico revije Vogue priznala glasbenica. Njeno občudovanje se je začelo, ko je v trgovini zagledala naslovnico plošče, na kateri je upodobljen pevec, Born in the U.S.A., jo vzela in dejala: "Z mano greš domov."