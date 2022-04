Olivia Rodrigo: od otroške igralke do trikratne grammyjeve nagrajenke

Olivio Rodrigo, ki je kot otrok pot v zabavni industriji začela na Disneyju, je v času pandemije zahvaljujoč TikToku med zvezde izstrelila balada Drivers License. Leto kasneje mlada ustvarjalka velja za eno izmed najobetavnejših glasbenic v industriji. Kdo je torej 19-letnica, ki je na letošnji podelitvi glasbenih nagrad grammy slavila kar trikrat?

Olivia Isabel Rodrigo, 19-letna zvezdnica filipinskih, nemških in irskih korenin, ki je odraščala v Kaliforniji, se je, podobno kot nekatere druge svetovne zvezdnice, na pot proti Hollywoodu odpravila kot nadobudna igralka ter glasbenica že kot otrok. Prvo večjo priložnost ji je pri dvanajstih ponudil otroški televizijski program Disney Channel, ki jo je vključil v nekatere serije in oglase.

icon-expand Olivia Rodrigo in soigralec ter simpatija Joshua Bassett seriji High School Musical: The Musical: The Series. FOTO: Profimedia

Leta 2019 se je takrat šestnajstletna Olivia znašla pred prvim večjim izzivom, v seriji High School Musical: The Musical: The Series, ki je nastala po trilogiji uspešnih disneyjevih filmov, je namreč prejela glavno žensko vlogo in nasledila igralko Vanesso Hudgens, ki je s to vlogo zaslovela leta 2006. In če je bila do tedaj znana zgolj mlajšim generacijam, je prihod koronavirusa in dvig popularnosti družbene platforme TikTok vse to spremenil. V začetku leta 2021 je namreč izdala udarno balado z naslovom Drivers License, ki je hitro postala viralna in se prebila na vrhe radijskih lestvic. Mnogi so namreč pesem oziroma njeno besedilo povezali z njenim razmerjem s soigralcem iz disneyjeve serije Joshuo Bassettom in igralko Sabrino Carpenter, ki naj bi se v njuno razmerje vmešala.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Razumem, da ljudi zanima, o kom pesem govori, a meni osebno ta informacija ni pomembna. Ljudje se namreč s pesmijo poistovetijo zato, ker je iskrena, surova in čustvena," je takrat za British Vogue dejala najstnica, ki vse do danes ni potrdila, o kom pesem zares govori. "Olivia je mojstrica, ki je zlomljeno srce transformirala v nekaj enkratnega," pa je pevkino balado komentirala Gwen Stefani. Prehvaliti je nista morala niti pevec Ed Sheeran in zvezdnica Kim Kardashian, ki je pesem poslušala v času ločitve od soproga Kanyeja Westa. Tudi Taylor Swift, sicer velik idol Rodrigove, je pesem pohvalila in 19-letnici poslala celo pismo. Baladi, ki se je s spevno melodijo in udarnim refrenom že v prvem tednu od izdaje zavihtela na vrh Billboardove lestvice, so sledile ostale, ki so prav tako žele uspehe in maja lani v sklopu albuma Sour napolnile prodajne police. Njenemu debetnemu albumu je revija Rolling Stone namenila kar štiri od petih zvezdic, pri čemer so pri reviji zapisali: "Njeni hiti potrjujejo, da Rodrigova ni zgolj muha enodnevnica, njen prvi album pa, da je pred njo še dolga kariera."

icon-expand Olivia Rodrigo se je podala tudi v aktivistične vode in pomagala pri boju proti koronavirusu. FOTO: Profimedia

Rodrigova je novo slavo hitro usmerila v dober namen in se odzvala na povabilo predsednika Joeja Bidna ter stopila v video kampanji Bele hiše, v kateri je pozvala mlade Američane, naj se cepijo proti covidu-19. "Navdušena sem nad delom predsednika Bidna in dr. Faucija, hkrati pa sem vesela, da sem lahko tudi sama pomagala pri tej pomembni iniciativi. Pomembno je, da se z družino in prijatelji pogovarjamo o tem in vzpodbujamo vse skupnosti, da se odločijo za cepljenje," je v svojem govoru dejala Olivia. Kasneje se je s predsednikom tudi osebno srečala. Leto 2021 pa je poleg družbene aktivnosti zaznamoval tudi naslov najvplivnejše zvezdnice leta, ki ji ga je podelila revija Time.

icon-expand Olivia Rodrigo je na grammyjih slavila kar tri pomembne zmage. FOTO: Profimedia