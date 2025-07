Olivia Rodrigo svoji ekipi in glasbenikom plačala pomoč psihoterapevta

"To je bila ena najboljših stvari, ki se je kdaj zgodila med turnejo. Res ena najboljših stvari, ki jih lahko omogočiš ljudem, je, da jim ponudiš brezplačno terapijo. To je lahko zelo draga stvar," je še dodala glasbenica, ki je spregovorila tudi o tem, kako je terapija vplivala na njeno življenje zunaj odra.

"Na svetovni turneji Guts sta Olivia in menedžer Marty Hom celotni ekipi omogočila, da se brezplačno udeleži psihoterapije. Še nikoli doslej nisem doživela česa takega, kar me je opomnilo na to, kako pomembna je terapija, saj sem toliko časa odlašala s tem, nato pa sem nenadoma dobila priložnost, da brezplačno prejmem pomoč odličnih psihoterapevtov, kar sem izkoristila," je 31-letna kitaristka povedala v podkastu The StageLeft .

"Mladi Daisy je zdaj zadoščeno, saj je njena zgodba prišla na plan in sem lahko povedala, kaj sem doživljala v otroštvu. To je bilo res pravo darilo, da sem lahko pogledala vase in mi je nekdo pomagal, da je iz mene potegnil stvari, ki jih sama drugače ne bi znala. To je darilo, ki mi ga je terapija dala. Tako sem lahko dala glas mlajši različici sebe, ki je potrebovala pomoč," je še iskreno priznala in dodala, da je Rodrigo sanjska šefica.