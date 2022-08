Olivia Wilde dobila prvo bitko v vojni za skrbništvo nad otrokoma

Igralka Olivia Wilde si lahko malce oddahne v boju, v katerem bo sodišče odločilo, koliko časa bo v prihodnjih letih preživljala s svojima otrokoma, ki ju ima z nekdanjim partnerjem, igralcem Jasonom Sudeikisom. Sodnik je najprej odločal o tem, kje je njuna matična država, in razsodil, da je to Kalifornija, kjer se bodo odvijali nadaljnji postopki.

Olivia Wilde je dobila prvo bitko v vojni, v kateri se z nekdanjim partnerjem Jasonom Sudeikisom borita za skrbništvo nad svojima otrokoma. 46-letni igralec je konec meseca aprila igralko in režiserko presenetil z vročitvijo dokumentov o skrbništvu, ki so ji jih izročili kar na odru premiere njenega novega filma, sodišče pa je odločilo, da zavrne njegov predlog, da bi o nadaljnjih postopkih odločalo newyorško sodišče, saj to ni njuna matična država.

icon-expand Jason Sudeikis in Olivia Wilde FOTO: Profimedia

Sudeikis je dokumente na družinsko sodišče v New Yorku vložil že meseca oktobra 2021, saj si želi, da bi 8-letni Otis in 5-letna Daisy živela z njim, 38-letna Olivia pa temu nasprotuje in želi, da otroka še naprej živita v Los Angelesu in potencialno v Londonu, kjer stanuje njen partner Harry Styles. Sicer je v zadnjih letih v Angliji živel tudi Sudeikis, ki je tam snemal z več emmyji nagrajeno serijo Ted Lasso, sedaj pa zaključujejo tretjo sezono. Kljub vsemu se je sodnik odločil, da New York vsekakor ni dom njunih otrok, kot dokazujejo sodni dokumenti, ki so jih pridobili ameriški mediji: "Sodnik Powell in sodna pravobranilka se strinjata, da New York ni matična država otrok, temveč je to Kalifornija."

Kot je pred kratkim poročal Daily Mail, naj bi bila Olivia Wilde besna, ko je aprila na odru v Las Vegasu prejela dokumente o skrbništvu, ki jih je vložil nekdanji partner. Igralka je na sodišču pred mesecem poudarila, da jo je Sudeikis skušal na ta način osramotiti in ji zagroziti, za to pa je uporabil nezaslišane pravne taktike. "Jasonova dejanja so me brez dvoma skušala zastraševati in me ujeti nepripravljeno. Dokumente bi mi lahko izročil diskretno, a se je odločil, da bo to storil na najbolj agresiven način," je povedala na sodišču in dodala, da je bilo njegovo dejanje nepravično do njunih dveh otrok. "Dejstvo, da me je osramotil profesionalno in najin zasebni konflikt izpostavil v javnosti, je v nasprotju z najboljšimi interesi za najina otroka. Ker je s tem pokazal, da ne bova uspela stvari reševati zunaj sodišča, sem vložila svoj zahtevek na sodišču v Los Angelesu," je še povedala v svoji izjavi na sodišču.