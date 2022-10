Olivia Wilde in Jason Sudeikis zanikala varuškine obtožbe o igralčevem izbruhu

Igralka Olivia Wilde je bila s stanovskim kolegom Jasonom Sudeikisom v zvezi skoraj 10 let. Čeprav se nista nikoli poročila, sta bila kar sedem let zaročena, v zvezi pa sta se jima rodila tudi dva otroka. Le nekaj mesecev po tem, ko sta se igralca odločila za razhod, je Olivia javno priznala zvezo s pevcem Harryjem Stylesom, kar pa naj bi po besedah varuške Jasona močno zmotilo. A zvezdnika tovrstne obtožbe odločno zanikata.

Nekdanja zaročenca Olivia Wilde in Jason Sudeikis sta odločno zavrnila vse obtožbe v zvezi z odzivi igralca, ko naj bi izvedel za zvezo nekdanje partnerke Olivie in pevca Harryja Stylesa. "Kot staršema nama ni prijetno, da se je nekdanja varuška najinih dveh majhnih otrok odločila javno podati tako lažne in nesramne obtožbe o naju," sta skupno izjavo za javnost podala igralca, ki sta v dobro otrok kljub razhodu v prijateljskem odnosu. "Že 18 mesecev nadleguje tako naju kot najine bližnje. Sama se bova še naprej osredotočala na vzgojo in zaščito najinih otrok. Iskreno upava, da se bo zdaj odločila pustiti našo družino pri miru," sta še zapisala.

icon-expand Olivia Wilde in Jason Sudeikis imata skupaj dva otroka. FOTO: Profimedia

Olivia in Jason, ki sta bila v zvezi skoraj 10 let, imata skupaj osemletnega Otisa in šestletno Daisy. Nekdanja varuška njunih otrok je nedavno razkrila pikantne podrobnosti o tem, kako naj bi Jason izvedel za Olivino zmenkovanje s Harryjem. "Sudekis je odkril, da se je Wildova povezala s Harryjem Stylesom v Palm Springsu. Dokaze o tem je našel na njeni stari pametni uri med e-poštnimi sporočili," je za Daily Mail povedala varuška, ki je želela ostati anonimna. Razkrila je še, da je bil 47-letni zvezdnik zelo razburjen, ko je izvedel za zaročenkino afero s pevcem. "Bil je tako jezen, da je stal pred njenim avtomobilom, da se ne bi mogla odpeljati do fanta," je zapisala. 38-letna igralka, znana po vlogi zdravnice v seriji Zdravnikova vest, je sicer zatrdila, da se je s Harryjem začela dobivati šele po razhodu z Jasonom.

icon-expand Harry Styles in Olivia sta zvezo začela le nekaj mesecev po igralkinem razhodu z Jasonom. FOTO: Profimedia