Olivia Wilde: Ljudje domnevajo, da sem zapustila svoja otroka

"Skrbništvo nad otrokoma si delim z nekdanjim partnerjem," je pojasnila igralka, s tem pa mislila na igralca Jasona Sudeikisa . "Ljudje domnevajo, da sem zapustila svoja otroka, kot da sem ju pustila nekje v razgretem avtomobilu, kjer čakata name. S tem namigujejo, da sem odstopila od svoje materinske vloge," je še povedala in dodala, da se fotografije nje z otrokoma v javnosti ne pojavljajo, ker ne dovoli, da bi ju fotografirali na ulici.

"Se sploh zavedate, kaj vse moram storiti, da ju zaščitim in ju ne fotografirajo vsakič, ko zapustimo dom?" je še naprej pojasnjevala režiserka, ki je leta 2021 javnosti razkrila svoje razmerje s pevcem Harryjem Stylesom. "Ko me ljudje vidijo brez otrok, me takoj obsojajo, kako si drznem. Še nikoli nisem slišala nikogar to reči za moškega, če pa se sam pojavi z otroki, pa je celo junak," pa je dejala v avgustovskem intervjuju revije Variety.

Za svoja otroka je dejala, da sta njen cel svet in njena najboljša prijatelja, dodala pa je, da si je pred kratkim vzela celo premor od dela, da je lahko z njima preživela več časa. "Bil je čas, da se ustavim in se bolj posvetim otrokoma, ko sta z mano. Letošnje leto je bilo čas, da se posvetim vlogi mame in se umaknem iz studiev, saj je to delo res vseobsegajoče," je še dodala.