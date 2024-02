Olivia Wilde na pariškem tednu mode šokirala v prosojni opravi

Mnogi njeni oboževalci na družbenih omrežjih so si bili edini, da trenutno samska zvezdnica nima česa skrivati, a našli so se tudi takšni, ki so bili preprosto šokirani. "To je prozorna majica" in "Vav, vse se vidi" je bilo mogoče prebrati med komentarji. A čeprav je Olivia morda pričakovala, da bo ob modni pisti edina, ki bo več pokazala kot zakrila, se je zmotila. Za podobno izbiro 'brez nederčka' so se odločile še druge zvezdnice, kot so Zoë Kravitz, Elsa Hosk, Lila Moss in Georgia May Jagger, a nobena ni razkrila tako veliko gole kože kot ona.