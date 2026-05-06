Tuja scena

'Olivia Wilde na rdeči preprogi kot Gollum iz Gospodarja prstanov'

San Francisco, 06. 05. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Olivia Wilde

Igralka in režiserka Olivia Wilde se je nedavno pojavila na rdeči preprogi na Mednarodnem filmskem festivalu v San Franciscu, kmalu zatem pa so se na družbenih omrežjih razširili komentarji, da je njen videz spominjal na lik Golluma iz Gospodarja prstanov. Zvezdnica se je zdaj odzvala na kritike in priznala, da ni bila videti najbolje.

Olivia Wilde se je v smehu odzvala na kritike v povezavi z njenim videzom na rdeči preprogi filmskega festivala v San Franciscu. Spletni komentatorji so jo primerjali z Gollumom iz Gospodarja prstanov, igralka pa je v odzivu na družbenem omrežju priznala, da njena izbira res ni bila najbolj posrečena, delno pa je krivdo pripisala objektivu kamere.

Spletni kritiki so videz Olivie Wilde primerjali z Gollumom iz Gospodarja prstanov.
FOTO: Profimedia

"Prepustite norčevanje mlajšemu bratu," je zapisala ob videu, ki ga je delila in se ob tem navezala na bratovo vprašanje, ali bi komentirala kritike o svojem videzu, ki so se pojavile na spletu, mnogi pa njen videz primerjajo z živim mrličem. V objavo je vključila tudi fotografiji Golluma in sebe na rdeči preprogi. "Poslušajte, zasluga za to gre objektivu kamere. In priznam, da to ni kot, iz katerega sem videti najbolje in to ni bil moj najboljši videz. Res ne vem, zakaj sem stala tako blizu kamere, ker mi ni bilo treba. Imate še kakšno vprašanje? Nisem mrtva," je še dodala v smehu.

Zvezdnica je v San Franciscu promovirala svoj novi film z naslovom The Invite. Čeprav je bila izbira njenega videza povod za številne zlobne komentarje, pa so se ji zvesti oboževalci postavili v bran in prav tako izpostavili, da ji luč in objektiv kamere nista naredila usluge. "Drugače je videti čudovito in se lepo stara," je o 42-letnici zapisal oboževalec, drugi uporabnik družbenih omrežij pa je dodal: "Mislim, da je kriva postavitev kamere ali filter, ki ga je dodal tisti, ki je video posnel. Videl sem odsek, ki ga je objavil nek medij, in ni bila videti tako slabo."

Razlagalnik

Gollum je eden najbolj prepoznavnih likov v literarni trilogiji J. R. R. Tolkiena, Gospodar prstanov. Prvotno je bil bitje po imenu Sméagol, ki je zaradi dolgotrajne izpostavljenosti in obsedenosti z magičnim Edinim prstanom doživel hudo fizično in psihično deformacijo. Zanj so značilni bleda koža, velike oči in shujšan videz, njegovo ime pa izhaja iz hripavega zvoka, ki ga proizvaja v grlu.

Izbira objektiva ima ključno vlogo pri tem, kako je oseba prikazana na fotografiji. Širokokotni objektivi, če se uporabijo preblizu obraza, lahko povzročijo t.i. distorzijo perspektive, zaradi česar so obrazne poteze videti nesorazmerne, nos večji ali obraz bolj podolgovat. Nasprotno pa teleobjektivi stisnejo perspektivo, kar pogosto ustvari bolj laskav in naraven videz, zato se v modni in portretni fotografiji pogosto izogibajo ekstremnim kotom in neustreznim goriščnim razdaljam.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
