'Olivia Wilde na rdeči preprogi kot Gollum iz Gospodarja prstanov'

Olivia Wilde se je v smehu odzvala na kritike v povezavi z njenim videzom na rdeči preprogi filmskega festivala v San Franciscu. Spletni komentatorji so jo primerjali z Gollumom iz Gospodarja prstanov, igralka pa je v odzivu na družbenem omrežju priznala, da njena izbira res ni bila najbolj posrečena, delno pa je krivdo pripisala objektivu kamere.

Spletni kritiki so videz Olivie Wilde primerjali z Gollumom iz Gospodarja prstanov. FOTO: Profimedia

"Prepustite norčevanje mlajšemu bratu," je zapisala ob videu, ki ga je delila in se ob tem navezala na bratovo vprašanje, ali bi komentirala kritike o svojem videzu, ki so se pojavile na spletu, mnogi pa njen videz primerjajo z živim mrličem. V objavo je vključila tudi fotografiji Golluma in sebe na rdeči preprogi. "Poslušajte, zasluga za to gre objektivu kamere. In priznam, da to ni kot, iz katerega sem videti najbolje in to ni bil moj najboljši videz. Res ne vem, zakaj sem stala tako blizu kamere, ker mi ni bilo treba. Imate še kakšno vprašanje? Nisem mrtva," je še dodala v smehu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zvezdnica je v San Franciscu promovirala svoj novi film z naslovom The Invite. Čeprav je bila izbira njenega videza povod za številne zlobne komentarje, pa so se ji zvesti oboževalci postavili v bran in prav tako izpostavili, da ji luč in objektiv kamere nista naredila usluge. "Drugače je videti čudovito in se lepo stara," je o 42-letnici zapisal oboževalec, drugi uporabnik družbenih omrežij pa je dodal: "Mislim, da je kriva postavitev kamere ali filter, ki ga je dodal tisti, ki je video posnel. Videl sem odsek, ki ga je objavil nek medij, in ni bila videti tako slabo."