Olivia Wilde: Ne preseneča me, da me je Jason skušal sabotirati z dokumenti

Igralka in režiserka Olivia Wilde je priznala, da jo reakcija nekdanjega partnerja, da so ji dokumente o skrbništvu nad njunima otrokoma vročili kar na odru med premiero njenega novega filma, ni presenetila. Dejanje je opisala kot sabotažo. Incident je oklicala za podlega, o njem pa je sedaj spregovorila v intervjuju za revijo Variety.

Razhod nekdanjega igralskega para Olivie Wilde in Jasona Sudiekisa vseeno ne bo tako prijateljski, kot sta se na začetku trudila. Zataknilo se je predvsem pri odločanju glede skrbništva nad njunima dvema otrokoma, 8-letnim sinom Otisom in 5-letno Daisy, spor pa je še poglobilo igralčevo dejanje, ko so Wildovi meseca aprila dokumente za skrbništvo izročili kar na odru predstavitve njenega novega filma. "Na žalost to ni nekaj, kar bi me popolnoma presenetilo," je v intervjuju za Variety povedala 38-letnica in dodala: "Mislim, obstaja razlog, da nisem več želela ostati del tistega razmerja." Igralka je pripomnila, da sta edina človeka, ki bosta zaradi njegove odločitve trpela, njuna otroka.

icon-expand Olivia Wilde FOTO: Profimedia

"Onadva bosta morala to videti, čeprav jima nikoli ne bi bilo treba vedeti za kaj takega. Žrtvi dejanja sta 8-letnik in 5-letnica, kar je zares žalostno," je dejala in dodala: "Jaz sem se odločila, da bom postala igralka. Sama sem prostovoljno stopila pod žaromete, a to ni nekaj, za kar bi se odločila moja otroka. Ko sta v to vpletena še otroka, je res boleče." Režiserka je vztrajala, da je vročitev dokumenteov na odru ni zmotilo: "Opraviti sem morala svoje delo. To je bilo moje delovno mesto." Napad nanjo pa naj bi vplival na ljudi, ki so prav tako kot ona, sao opravljali svoje delo, saj se je vse skupaj dogajalo na premieri njenega novega filma, v katerem igra tudi njen sedanji partner, pevec Harry Styles.

"Bilo je res vznemirljivo. To se ne bi smelo zgoditi, kršena pa so bila tudi številna varnostna določila, kar naredi vse skupaj še bolj strašljivo," je razmišljala igralka, ki je dodala, da so morali udeleženci skozi več varnostnih protokolov: "opraviti smo morali več testiranj za covid, ki smo jih opravili en dan vnaprej, dobili smo zapestnice, ki so nam zagotavljale vstop na prizorišče." V začetku meseca je zvezdnica že kritizirala odločitev nekdanjega partnerja, ko je na sodišču izpostavila, da so ji bili dokumenti izročeni na najbolj podel in agresiven moženi način. Nek vir blizu igralca je sicer zatrdil, da ta ni vedel, kdaj in kako ji bod izročili dokumente.